KGF ಬ್ಯೂಟಿ ರವೀನಾ ರೋಚಕ ಲವ್ಸ್ಟೋರಿ: ಉದ್ಯಮಿಯ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದ ನಟಿ- ಮದುವೆಗೆ ಈಗ 22 ವರ್ಷ!
ನಟಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 22ನೇ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ಪತಿ ಅನಿಲ್ ಥಡಾನಿಗಾಗಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ನತಾಶಾ ಸಿಪ್ಪಿ ಜೊತೆ ರವೀನಾ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪಾರ್ಟಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಗಲಾಟೆಯ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ರವೀನಾ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಮದುವೆ (Rashmika Mandanna and Vijaya Devarakonda marriage) ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕೆಜಿಎಫ್ ಬ್ಯೂಟಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್. ರವೀನಾ ಅವರು ಅನಿಲ್ ಥಡಾನಿ (Anil Thadani) ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಅರ್ಥಾತ್ ಫೆ.22ರಂದು 22ನೇ ವರ್ಷದ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರವೀನಾ ಮದುವೆ ಸದ್ದು
ಇದೀಗ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮದುವೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರವೀನಾ ಅವರ ಮದುವೆಯೂ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರಲು ಕಾರಣ, ಇವರ ಪತಿ ಅನಿಲ್ ಥಡಾನಿ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ನಡೆಸಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಅವರು ರವೀನಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ನತಾಶಾ ಸಿಪ್ಪಿಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದರು. ಮದುವೆ, ಡಿವೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಾಗಿದ್ದರೂ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ (Raveena Tandon) ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಥಡಾನಿ ಅವರ ಲವ್ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತ್ರ ಸಕತ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ನಟಿಯ ಕುತೂಹಲದ ಸ್ಟೋರಿ
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರವೀನಾ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ಇಡೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ (Industry) ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಮೊಹ್ರಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 'ಟಿಪ್ ಟಿಪ್ ಬರ್ಸಾ ಪಾನಿ..' ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಮತ್ತು ರವೀನಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಂದಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಾಟ್ ಫೇವರಿಟ್ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾಡಿನ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮದ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಈ ಜೋಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ರವೀನಾ ಪತಿ ಅನಿಲ್ ಥಡಾನಿ ಕುರಿತು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿದೆ.
ಬೇರೊಂದು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಪತಿ
ಅದೇನೆಂದರೆ, ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಅನಿಲ್ ಥಡಾನಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅನಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಇದಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ರೊಮಿಯು ಸಿಪ್ಪಿಯ ಮಗಳು ನತಾಶಾ ಸಿಪ್ಪಿಯನ್ನು (Natasha Sippi) ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅನಿಲ್ ಥಡಾನಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಮೊಳಗಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾಗುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. 2003 ರಲ್ಲಿ ರವೀನಾ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅನಿಲ್ ಥಡಾನಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು, ಪ್ರೇಮ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದನ್ನೇ ಬಯಸಿದ್ದ ರವೀನಾ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
ಇಬ್ಬರ ಫೈಟಿಂಗ್
ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಥಡಾನಿ 22 ಫೆಬ್ರವರಿ 2004 ರಂದು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ, ಮದುವೆಗೆ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅನಿಲ್ ಥಡಾನಿಯ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ನತಾಶಾ ಸಿಪ್ಪಿಯನ್ನು ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಸೆದು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪವೂ ಕೇಳಿಬಂತು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಮ್ಮೆ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪಾರ್ಟಿಗಾಗಿ ರಿತೇಶ್ ಸಿಧ್ವಾನಿ (Ritesh Sidhwani) ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಈ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಥಡಾನಿ ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ನತಾಶಾ ಸಿಪ್ಪಿ ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಮತ್ತು ನತಾಶಾ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದ್ದು, ರವೀನಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ನತಾಶಾ ಮೇಲೆ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಸಿನಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕೋಲಾಹಲವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.
ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ರವೀನಾ ಟಂಡನ್, ದೇವರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ನಂತರ ನನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅನಿಲ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನಿಲ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಅನಗತ್ಯ ಆರೋಪ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾನು ಸಹಿಸಲಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ ನನಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನದಂತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನತಾಶಾ ಸಿಪ್ಪಿ ರವೀನಾ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ರವೀನಾ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಅಸೂಯೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಅವರ ಬಳಿ ನತಾಶಾ ಬಂದಾಗ ರವೀನಾ ಅವರಿಗೆ ಕೋಪ ಮಿತಿ ಮೀರಿದೆ. ಹಾಲಿ, ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಯರ ನಡುವೆ ಜಪಾಪಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರವೀನಾ ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ (Glass) ನತಾಶಾ ಅವರಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
