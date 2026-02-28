- Home
- 8 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಹೋಳಿ ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದ ನಟಿ; ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಮರೆಮಾಚಿದ್ದು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿತ್ತು
Actresses who worked during pregnancy: ಆ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯ ವೃತ್ತಿಪರತೆಗೆ ಈ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ! ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೋಳಿ ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 8 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪುತ್ರಿ ಜನನಕ್ಕೂ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಮರೆಮಾಚಿ ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ರೋಚಕ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಆ ನಟಿ ಯಾರು?
ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇಂದು ನಾವು ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತೀರಿ. ಆ ನಟಿ 8 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೋಳಿ ವಿಶೇಷ ಹಾಡೊಂದರಲ್ಲಿ (Holi Song) ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನರ್ತಿಸಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಅನ್ನು ಬಹಳ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಮರೆಮಾಚಿದ್ದರು. ಆ ನಟಿ ಯಾರು ಮತ್ತು ಆ ಹಾಡು ಯಾವುದು ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಮರೆಮಾಚಿದ್ದ ನಟಿ
ಹಳೆಯ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಗೀತೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಹಾಡುಗಳಿಗಾಗಿ ಚಿತ್ರನಿರ್ಮಾಪಕರು ವಿಶೇಷ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ನಟಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಾಡನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ನಟಿ ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. 8 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನರ್ತಿಸಿದರು.
ಆ ನಟಿ ಇವರೇ ನೋಡಿ
ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿರುವ ಆ ನಟಿ ಮತ್ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ 'ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್' ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ (Hema Malini). ಅಂದಹಾಗೆ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಅವರು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಇಂಡಿಯನ್ ಐಡಲ್ 15' (Indian Idol 15) ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗ ಈ ರೋಚಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
"ನಾವು 'ರಾಜ್ಪುತ್' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ, ವಿನೋದ್ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು 8 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಹಾಡಿತ್ತು, ಅದರ ಸಾಲುಗಳು 'ಭಾಗೀ ರೇ ಭಾಗೀ ಬೃಜಬಾಲಾ' ಎಂದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಉಡುಪಿನ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಅನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು" ಎಂದು ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಪುತ್ರಿ ಜನನ
ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಅವರು 'ರಾಜ್ಪುತ್' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪುತ್ರಿ ಈಶಾ ಡಿಯೋಲ್ (Esha Deol) ಅವರಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು.
ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು 'ರಾಜ್ಪುತ್'
ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 'ರಾಜ್ಪುತ್' ಕೂಡ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಅವರು ಅನೇಕ ನಟಿಯರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾದರು.
