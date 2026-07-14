Lucky Zodiac Signs: ಜೊತೆಗಿದ್ದವರಿಗೇ ದುಡ್ಡು, ಅದೃಷ್ಟ ತಂದುಕೊಡೋ ರಾಶಿಗಳು ಇವು!
ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಅವರ ಜೊತೆಗಾರರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸುತ್ತೆ. ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರ ಜೊತೆಗಿರುವವರಿಗೆ ಯೋಗ ತಂದುಕೊಡೋ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮವರಿಗಾಗಿ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವೃಷಭ
ಶುಕ್ರನನ್ನು ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ರಾಶಿಯವರು, ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಆಯಸ್ಕಾಂತದಂತೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರು ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕೈ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವಾಗುವ ವಿಚಿತ್ರ ಅದೃಷ್ಟ ಇವರದ್ದು.
ಸಿಂಹ
ಸೂರ್ಯನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಈ ರಾಶಿಯವರು, ತಮ್ಮನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರ ರಾಶಿಬಲವು ಜೊತೆಗಿರುವವರ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣಕಾಸಿನ ಹರಿವು ಬರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಎಂಟನೇ ರಾಶಿಯಾದ ಇವರಿಗೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಇತರರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವರ ಯೋಗದ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಆರಂಭವಾದಾಗ, ಜೊತೆಗಿರುವವರಿಗೂ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಇವರ ಸಲಹೆಯಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಕೂಡ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಗುರು ಭಗವಾನನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ಈ ರಾಶಿಯವರು, ನಡೆಯುವ ಅದೃಷ್ಟದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಂತೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಇರುವಿಕೆಯೇ ಮನೆಯ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಲ್ಲದು. ಇವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯುವವರ ಬಡತನ ಎಂಬ ಪದವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸತತ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು ಕೂಡ ಇವರ ಆಗಮನದ ನಂತರ ಹಣದ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಜಲ ತತ್ವದ ಅಂತಿಮ ರಾಶಿಯಾದ ಮೀನ, ಅಕ್ಷಯಪಾತ್ರೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟಾಕ್ಷವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಲಾಭವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಇತರರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಬಯಸುವ ಇವರ ಗುಣವೇ, ಇವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರಿಗೆ ನಿರಂತರ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.