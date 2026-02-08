- Home
- ಮೈಸೂರು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ತಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮರಾಠಿ ಸುಂದರಿ: ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೇ ಡಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್!
Social Media Influencer: ಇಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನು ಅನೇಕರು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೋಡಿಯೊಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ, ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ.
ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್
ಮೈಸೂರಿನ ತೇಜಸ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನೇಹಾ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪೆನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಎರಡು ವರ್ಷ ಡೇಟಿಂಗ್
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇವರಿಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೇಹಾ ಮನೆಯರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ತೇಜಸ್ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಅಂತರ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಮದುವೆ
ಇದು ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮದುವೆ, ಅಂತರ್ಜಾತಿ ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು. ತೇಜಸ್ ಭಟ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾದು, ಪಾಲಕರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್
ಈ ಜೋಡಿ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಅಕೌಂಟ್ ಒಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಟ್ರಾವೆಲ್, ದಿನಚರಿ, ಆಫೀಸ್ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್
ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿರುವ ಇವರು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲಿಕೆ, ಪರಿಶ್ರಮ, ಬೆಂಬಲ
ತೇಜಸ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ದಪ್ಪಗಿದ್ದರು, ಆಮೇಲೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ, ಡಯೆಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರು ಪರಸ್ಪರ ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ನೇಹಾ ಅವರು ಕನ್ನಡವನ್ನು, ತೇಜಸ್ ಅವರು ಮರಾಠಿಯನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಈ ಜೋಡಿ ಬಾಳುತ್ತಿದೆ.
