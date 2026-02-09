ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕೋ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ: ಈ ಒಂದು ಮಾತು ಸುಚಿತ್ರಾಳ ಜೀವನವೇ ಬದಲಿಸುತಿತ್ತು!
Chanakya niti ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಂಯಮ, ವಿವೇಕ ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ಮಿತಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಆದರೆ ಈ ಮಿತಿಗಳು ಮೀರಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುಚಿತ್ರಾ ಪ್ರಕರಣವೇ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆ.
15
Image Credit : Asianet News
ಚಾಣಕ್ಯ
ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಚಾಣಕ್ಯನು ದಾಂಪತ್ಯ ಕಲಹ, ಕೋಪ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದ. “ಒಂದು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ, ಒಂದು ಮಾತಿನ ಅತಿರೇಕ — ಬದುಕನ್ನೇ ತಲೆಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ” ಅನ್ನೋದು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಸಾರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಸುಚಿತ್ರಾ ಜೈಲು ದಾರಿ ಹಿಡಿಯದಿರಲು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದ ಆ ಒಂದೇ ನೀತಿ ಏನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
25
Image Credit : Chatgpt
ವ್ಯರ್ಥ ವಾದಗಳನ್ನ ಬಿಡಿ
ಚಾಣಕ್ಯನು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಅಸಮರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ಸೋಲಿನ ಮೂಲ. ಫೈಟ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಬದಲಾಗಬಾರದು.
35
Image Credit : Chatgpt
ಹಣಕಾಸಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಮುದ್ದು ಜೋಡಿಗೆ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒತ್ತಡ ಬರುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ ಬಂದರೂ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ ಇರಲಿ.
45
Image Credit : Chatgpt
ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆ ಬಹುಮುಖ್ಯ
ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಳ್ಳುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಜಗಳದ ಕಾರಣ. ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ – ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
55
Image Credit : Chatgpt
ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಒಬ್ಬರ ಮೇಲಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸದ ಭಾರ ಬಿದ್ದರೆ ಮನಸ್ಸು, ಸಂಬಂಧ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ.
Latest Videos