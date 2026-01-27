- Home
- Entertainment
- Cine World
- Photos: ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗುವ ಕನಸಿತ್ತು; ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮುರಿದುಕೊಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ 6 ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯರು
Photos: ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗುವ ಕನಸಿತ್ತು; ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮುರಿದುಕೊಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ 6 ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯರು
South Indian celebrity Stars: ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ, ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನ ಗುರಿಗಳು, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಬ್ರೇಕಪ್ಗಳು ಆಗಿವೆ. ಎಷ್ಟೇ ಅದ್ಧೂರಿ ಎನಿಸಿದ ಸಂಬಂಧಗಳೂ ಮುರಿದು ಬೀಳಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ನಂತರ ಬೇರೆಯಾದ ಆರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ತಾರೆಯರ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣನಿಂದ ನಯನತಾರಾವರೆಗೆ
ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾತುಕತೆ ಅಂತಾನೇ ಅರ್ಥ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಾಗಲ್ಲ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ಈ ಜೋಡಿ 2017ರಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮುರಿದುಕೊಂಡರು.
ಅಖಿಲ್ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ, ಶ್ರಿಯಾ ಭೂಪಾಲ್:
ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ಮಗ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮುರಿದುಕೊಂಡರು. ನಟ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿವೆ.
ನಯನತಾರಾ, ಪ್ರಭುದೇವ
ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ, ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು, ನಯನತಾರಾ, ಪ್ರಭುದೇವ ಜೊತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.
ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್, ವರುಣ್ ಮಣಿಯನ್:
ನಟಿ ತನ್ನ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ಜೊತೆಗಿನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನು ಮುರಿದುಕೊಂಡರು ಎಂದು ವದಂತಿಗಳಿವೆ.
ಸಿಂಬು, ಹನ್ಸಿಕಾ ಮೋಟ್ವಾನಿ
ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಮತ್ತು ಉದಯ್ ಕಿರಣ್ ಅವರಂತಹ ಇತರರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿರಂಗದ ಬ್ರೇಕಪ್ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ.
ನಿವೇತಾ ಪೇತುರಾಜ್, ರಾಜಿತ್ ಇಬ್ರಾನ್
ನಿವೇತಾ, ರಾಜಿತ್ ಇಬ್ರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿವೇತಾ ಯಾರನ್ನೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.