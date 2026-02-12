Young man shocked video: ವಯಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ನೋಡಿ ಶಾಕ್ ಆದನು. ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವ ಫೇಸ್ ಬೇರೆ ಯಾರದ್ದೋ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೇ ಯಾರದ್ದು ಅಂತೀರಾ?.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೇ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಮಾತು ಈಗ್ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೀನಾದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಅವನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದನು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿದಂತಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ ಅವನಿಗೆ ಪರಿಚಿತವೆಂದು ತೋರುತ್ತಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಆ ದೃಶ್ಯ ಅವನು ಒಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್ ಕೋಣೆಯದ್ದಾಗಿತ್ತು.
ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಒಂದು ದಿನ ವಯಸ್ಕರ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಡಿಯೋ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ತಾನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು. ಅದೇ ಹೋಟೆಲ್ ಕೋಣೆ, ಅದೇ ಬ್ಯಾಗ್, ಅದೇ ಕ್ಷಣ - ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿಯದೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಘಟನೆ 2023ರಷ್ಟು ಹಿಂದಿನದು. ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಚೀನಾದ ಶೆನ್ಜೆನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ತಂಗಿದ್ದನಂತೆ.
ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಒಂದು ಗುಪ್ತ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹೋಟೆಲ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು. ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವನಿಗೆ ಭಯ ತರಿಸಿತ್ತು.
ಕೊನೆಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಕೆ ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಮೊದಲು ಅವನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದಳು. ಆದರೆ ಆಕೆ ಸ್ವತಃ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಭೂಮಿಯೇ ಕುಸಿದಂತಾಯ್ತು. ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಜನರು ಇದನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವಳು ಭಯಪಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಹಲವಾರು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮುಖಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಘಟನೆಯು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು.
ಯುವಕನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ
ಆ ಯುವಕ ಅಂತಹ "ಸ್ಪೈ ಕ್ಯಾಮ್" ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಅವನಿಗೆ ನಿಜವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡನು. ಆದರೆ ಸ್ವತಃ ಸಂತ್ರಸ್ತನಾದ ನಂತರ ಅವನ ಆಲೋಚನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಈಗ ಅವನು ಅಂತಹ ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರಗಳು
ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಂದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಷಯಗಳ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ನೂರಾರು ಹೋಟೆಲ್ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ತನಿಖೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.