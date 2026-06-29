ಈ ವಿಷ್ಯ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು… ಹೊರ ಬಂದ್ರೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವೇ ಫಿನಿಶ್
ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸುಂದರವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಐದು ರಹಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಂತೋಷದ ಸಂಬಂಧವೂ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕಾದ ಆ 5 ಸೀಕ್ರೆಟ್
ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸುಂದರವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಅರ್ಹಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು ನಿಜ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ನಡುವಿನ ಸೀಕ್ರೆಟ್, ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಐದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಹೇಳಲೇಬಾರದು. ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಸಂಬಂಧ ಹಾಳಾಗುವುದು ಖಚಿತಾ.
ಬೆಡ್ ರೂಮ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಟಿಮೆಸಿ
ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮೆಸ್ಟ್ರಿ, ಬೆಡ್ ರೂಮ್ ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟಗಳು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆಯೇ ಇರಬೇಕು.
ಕಾರಣ: ನಿಮ್ಮ ಇಂಟಿಮೆಟ್ ಜೀವನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀವು ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಇದರಿಂದ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ಸಂಗಾತಿಯ ದೋಷಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್
ಎಲ್ಲರೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ವೀಕ್ ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ಕಾರಣ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೆಲವು ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇತರರು ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಲು ಅಥವಾ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಣದ ವಿಷಯಗಳು: ಸಂಬಳ, ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳು
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ - ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಕಾರಣ: ಹಣವು ಮಾನವ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬದಲಾಯಿಸುವ ವಿಷಯ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರೆ, ಜನರು ಅಸೂಯೆಪಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ, ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದುರ್ಬಲರೆಂದು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ದಿನನಿತ್ಯದ ಜಗಳಗಳು ಮತ್ತು ವಾದಗಳು
ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ವಾದಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಸಹಜ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜಗಳವಾದರೆ, ಸಂಜೆ ಚಹಾ ಕುಡಿದು ನೀವು ಅದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಳಿ ಹೇಳಬೇಡಿ.
ಕಾರಣ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜಗಳವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆ ಅಥವಾ ಕೋಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಮನವೊಲಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವರು ಅದನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಗೌರವ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಅತ್ತೆ-ಮಾವನ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಸಿಪ್
ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೊಸೆಯ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿರಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆಯ ನಿಂದನೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಾವ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಯೂ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ-ಮಾವನ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡಿ.
ಕಾರಣ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ, ಅದು ಅವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅವರ ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ತಿಳಿದರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರಪಡುತ್ತಾರೆ. ನೆನಪಿಡಿ, ಕುಟುಂಬದ ಗೌರವವು ಸಂಬಂಧಗಳ ಗೌರವಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
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