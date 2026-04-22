ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದೆಯಂತೆ ಈ ನಿಗೂಢ ಮನೆ: ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಮುಂಜಾನೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವ ಮಹಿಳೆ
Pakistanನವು ತನ್ನ ಅನೇಕ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಭಯಾನಕ ಸ್ಥಳವೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ Karachi ನಗರದಲ್ಲಿರುವ “ದೆವ್ವದ ಮನೆ” ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾದ ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 39.
ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಮಹಿಳೆ
ಈ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಮನೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಇಂದಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಹಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದವು. ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನ, ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 39ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿತು.
ಭಾರೀ ಬೆಳಕು
ಒಂದು ರಾತ್ರಿ, ಆ ಮನೆಯೊಳಗಿಂದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಭಾರೀ ಬೆಳಕು ಬಂದಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಬೆಳಕು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳಗಿಸಿತು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೋತ್ತಿದ ಬೆಳಕು ಕಾಣುವುದು ಜನರಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಜನರು ಬಿಳಿ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಟ
ಸ್ಥಳೀಯರ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮಹಿಳೆ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನೂ ವಿಚಿತ್ರವೆಂದರೆ, ಅವಳು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಘಟನೆಗಳು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳಿವೆ.
ಈ ಮನೆ ಈಗಲೂ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಳಿ ಬೆಳಕು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ದೌರ್ಜನ್ಯ
ಈ ಮನೆಯ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ನಿಜವಾದ ಕಥೆ ಏನು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ಕಥೆಗಳು ಈ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಈ ಮನೆಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅವಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಿ ನಂತರ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಹತ್ಯೆಗೀಡಾಗಿದ್ದಾಳೆ.ಈ ಘಟನೆಗಳ ನಂತರ, ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.