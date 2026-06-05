ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ನಡುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?
ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟೂ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯ ನಡುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಣಕ್ಯ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
, ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಸೂಕ್ತ ವಯಸ್ಸು
ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಮೊದಲು ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಯಸ್ಸು. ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಮದುವೆಗೆ ಹುಡುಗನ ವಯಸ್ಸನ್ನು ವಿರಳವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹುಡುಗ ಒಂದು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರಲಿ, ಯಾರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯನು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಸೂಕ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಚಾಣಕ್ಯನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯನ್ನು ತರುವುದಲ್ಲದೆ ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು. ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವು ಸಮತೋಲನಗೊಂಡಾಗ, ಜೀವನದ ಗುರಿಗಳು, ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿದ್ದರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ
ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಷ್ಟೂ ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದ ಸರಳತೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮದುವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಾಗ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
ದಂಪತಿಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಚಾಣಕ್ಯನು ಹಿರಿಯ ಪುರುಷನು ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಮದುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸರಿಯಾದ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ, ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ 3-5 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಿವಾಹಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು 10 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು.
ವಧು ವರನಿಗಿಂತ ಕಿರಿಯಳಾಗಿರಬೇಕು
ಇಂದಿಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಾಗಿರುವ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿವೆ. ಇದರರ್ಥ ವಧು ವರನಿಗಿಂತ ಕಿರಿಯಳಾಗಿರಬೇಕು. ವರನಿಗೆ 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದರೆ, ವಧು ಕೂಡ 30 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವಳಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ, ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 6 ರಿಂದ 8 ವರ್ಷಗಳು, ಆದರೆ ಈಗ ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ "ಸಂಬಂಧ". ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗ ಹೊಂದಲು ಸಮರ್ಥರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆ
ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸುಮಾರು 13 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು 9 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಈ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹುಡುಗರಿಗಿಂತ ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರು ಹುಡುಗರಿಗಿಂತ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮಹಿಳೆಯರು ಅಥವಾ ಪುರುಷರು ತಡವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಮದುವೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಅದು 16 ರಿಂದ 18 ವರ್ಷಗಳು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಹುಡುಗಿಯ ಮದುವೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 18 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಹುಡುಗನಿಗೆ 21 ವರ್ಷಗಳು ಆಗಿರಬೇಕು.
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