5 ರೂಪಾಯಿಯ ಗುಟ್ಕಾಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆ; ಚಾಕು ಇರಿತಕ್ಕೆ ಚಾಲಕ ಬಲಿ
Gutkha price ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಾಕಿಂಗ್ ಘಟನೆ ಜನರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ 5 ರೂಪಾಯಿ ಗುಟ್ಕಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಸಣ್ಣ ವಾಗ್ವಾದ, ಕೊನೆಗೆ ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಒಬ್ಬನ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆ
ಘಟನೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 3ರ ಮುಂಜಾನೆ ದೆಹಲಿಯ ಮಹೇಂದ್ರ ಪಾರ್ಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಜಾದ್ಪುರ ಮಂಡಿಯ ಕಬ್ಬಿನ ಶೆಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 4ರ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ. 35 ವರ್ಷದ ಚಾಲಕ ನಜೀಮ್ ಗುಟ್ಕಾ ಬೆಲೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚಹಾ ಮಾರಾಟಗಾರನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದ್ದ ಈ ವಿವಾದ, ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಹಲ್ಲೆಗೆ ತಿರುಗಿದೆ.
ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಸಾವು
ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ 19 ವರ್ಷದ ರಾಹುಲ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೋಪಗೊಂಡು, ನಜೀಮ್ ಮೇಲೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ನಜೀಮ್ ನನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತಾದರೂ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಅವನು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ.
ಶಾಕಿಂಗ್ ಘಟನೆ
ಘಟನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಪಿಸಿಆರ್ ಕರೆ ಬಂದ ಬಳಿಕವೇ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೃತ ನಜೀಮ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಹರಾನ್ಪುರ ಮೂಲದವರು ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ
ಪೊಲೀಸರು ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿ ರಾಹುಲ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆಗಾಗಿ ಬಳಸಿದ ಚಾಕುವನ್ನೂ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಪರಾಧ ತಂಡ ಮತ್ತು ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವ ಹೋಗಿರುವ ಈ ಘಟನೆ ಮತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ಕೋಪದ ಪರಿಣಾಮ ಎಷ್ಟು ಭಯಾನಕವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.
