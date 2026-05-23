Jr NTR, ಪ್ರಭಾಸ್ ಇಬ್ಬರೂ ಅಲ್ಲ! ನಯನತಾರಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಸೌತ್ ಸಿನಿರಂಗದ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ನಯನತಾರಾ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೂ, ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ತೆಲುಗಿನ ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿರುವ ನಯನತಾರಾಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಯನತಾರಾ
ಹಲವು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಜತೆ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಯನತಾರಾ
ನಯನತಾರಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ರವಿತೇಜ
ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತು ರವಿತೇಜ ಜೋಡಿ 'ದುಬೈ ಸೀನು' ಮತ್ತು 'ಆಂಜನೇಯುಲು' ಎಂಬ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 'ದುಬೈ ಸೀನು' ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆದರೆ, 'ಆಂಜನೇಯುಲು' ಸಾಧಾರಣ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತು. ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರವಿತೇಜ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಯಿತು ಎಂದು ನಯನತಾರಾ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರವಿತೇಜ ಜತೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ರವಿತೇಜ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹಿಂದಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ.
ರವಿತೇಜ ಜತೆ ನಯನತಾರಾ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಲೋಸ್
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ರವಿತೇಜ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಎನ್ಟಿಆರ್ ಜೊತೆಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನಯನತಾರಾ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಮಗುವಿನಂತೆ ಎಂದ ನಯನತಾರಾ
ಆದರೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಒಬ್ಬ ಮಗುವಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋ ಆದರೂ, ನನಗೆ ಮಗುವಿನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಯನತಾರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ನಯನತಾರಾ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ.
