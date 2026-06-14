"ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಚ್ಗಳು ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಗಳಂತಹ ಪರಿಕರಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಣವನ್ನು ಆಸ್ತಿ (Real Estate) ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ" ಎಂದು ಬಡತನದ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಂದು ಇಂದು 99 ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರುವ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
75 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳದಿಂದ 99 ಆಸ್ತಿಗಳ ಒಡೆಯನವರೆಗೆ: ಮಿಕಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರ 50 ಕೋಟಿಯ ‘ಗೌರಿ ಖಾನ್’ ಡಿಸೈನ್ ಅರಮನೆಯ ಕಥೆ!
ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕ ಮಿಕಾ ಸಿಂಗ್ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಹಾಡುಗಳಷ್ಟೇ ನೆನಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಅದ್ದೂರಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ಕೂಡ ಸದಾ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಖ್ಯಾತ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಫರಾ ಖಾನ್ ಅವರು ಮಿಕಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರ 100 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ದೆಹಲಿಯ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಒಂದು ರೋಚಕ ವಿಷಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಮಿಕಾ ಸಿಂಗ್ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 99 ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ! ಇದೀಗ ಅವರು ವಾಸವಿರುವ 99ನೇ ಮನೆ ಇಡೀ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೇ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ.
ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ಪತ್ನಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ 50 ಕೋಟಿಯ ಅರಮನೆ!
ಮಿಕಾ ಸಿಂಗ್ ವಾಸವಿರುವ ಮುಂಬೈನ ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮೌಲ್ಯ ಬರೋಬ್ಬರಿ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ (Interior Design) ಮಾಡಿದ್ದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾದ್ಶಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಗೌರಿ ಖಾನ್. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ಮಿಕಾ, ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹಠ ಹಿಡಿದಿದ್ದರಂತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶಾರುಖ್ "ಇದು ನಿನಗೆ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು" ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ, ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಒಂದು ಖಡಕ್ ಷರತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಈ ಕೆಲಸ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು - "ನನ್ನ ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತಿಲ್ಲ!". ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಈ ಕನಸಿನ ಮನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ?
ಈ ಮನೆಯು ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿದೆ. ಹಸಿರು ಸೋಫಾಗಳು, ಬಿಳಿ ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ಟೇಬಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ಜನರು ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 'ಜೂನಿಯರ್ ಸೂಟ್' ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಕೋಣೆಯಿದ್ದು, ಇದು ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ನಂತೆಯೇ ಇದೆ.
75 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಶುರುವಾದ ಪಯಣ:
ಇಂದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮಿಕಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ 13ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 'ಜಾಗರಣೆ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಮೊದಲ ಸಂಬಳ ಕೇವಲ 75 ರೂಪಾಯಿ! ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ದಲೇರ್ ಮೆಹಂದಿ ಅವರಿಂದ ಸಂಗೀತ ಕಲಿತ ಮಿಕಾ, ನಂತರ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದರು. 2012ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆರು ಫ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಮಿಕಾ, ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ 2018ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಅರಮನೆಯನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಯುವಕರಿಗೆ ಮಿಕಾ ನೀಡುವ ಸಲಹೆ:
ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮಿಕಾ ಸಿಂಗ್, "ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಚ್ಗಳು ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಗಳಂತಹ ಪರಿಕರಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಣವನ್ನು ಆಸ್ತಿ (Real Estate) ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ" ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಡತನದ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಂದು ಇಂದು 99 ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರುವ ಮಿಕಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿ ರಾಜಮಹಾರಾಜರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ!