ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಚಾಣಕ್ಯರು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಖವು ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣೆಬರಹವನ್ನೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು. ಇಂದು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಹಣೆಬರಹವನ್ನು ನೀವು ಅವರನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿದ ನಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೇಕೆ ತಡ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ.
ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಮುಖ
ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸಂಯಮದ ಮುಖಭಾವವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ವಭಾವತಃ ಪವರ್ಫುಲ್ ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಭಯಭೀತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಗುಣಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಹೊಳೆಯುವ ಕಣ್ಣುಗಳು
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುವಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅವರ ಆತ್ಮದ ಕನ್ನಡಿ. ಯಾರೊಬ್ಬರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಗುರಿ-ಆಧಾರಿತರು. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಹ ಜನರು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವವರೆಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಯಾವಾಗಲೂ ನಗುತ್ತಿರುವ ಮುಖ
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸ್ವಭಾವತಃ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಹರ್ಷಚಿತ್ತದಿಂದ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಎಂದಿಗೂ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ಅವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಲಶಾಲಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹರು.
ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹುಬ್ಬು ಎತ್ತುವುದು
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉದ್ವೇಗ, ಅಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಕೋಪವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದರೂ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ವೇಗದ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ನಡಿಗೆ
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುವಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಖ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಡೆಯುವ ರೀತಿ ಕೂಡ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ನಡಿಗೆಯು ಬಲವಾದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹೊಳಪನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಾರೆ.