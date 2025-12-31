Chanakya Niti: ಈ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮರು, ಅವರಂತೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ
Chanakya Niti on women: ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಭಾವ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ನೀಡಿದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಇಂದಿಗೂ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕರು ಚಾಣಕ್ಯರು ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ..
ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಹಿಳೆಯರು
ಚಾಣಕ್ಯ ಒರ್ವ ಮಹಾನ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ. ಇವರು ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಬಲಶಾಲಿಗಳು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಗಳು
ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಬಲಶಾಲಿಗಳು. ಅವರು ಅಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಪುರುಷರು ಹೆಚ್ಚು ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ
ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಬದಲು, ಮಹಿಳೆಯರು ಅವುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳು
ಮಹಿಳೆಯರು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿಯೂ ನಿಪುಣರು. ಅವರು ವರ್ತಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಅವರು ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಾತನಾಡುವ ಕೌಶಲ್ಯದಲ್ಲೂ ಮುಂಚೂಣಿ
ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತನಾಡುವ ಕೌಶಲ್ಯದಲ್ಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಶಕ್ತಿ, ಅವರ ಪದಗಳ ಆಯ್ಕೆ, ಸಮಯೋಚಿತ ಮಾತು ಮತ್ತು ಸಂಯಮ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತಿನ ಮೂಲಕವೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಥರು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿರುವ ತಾಳ್ಮೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣಗಳು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಬಲಶಾಲಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ "ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಯಾರೂ ಸರಿಗಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು.
