Chanakya Niti: ಈ 4 ಅಭ್ಯಾಸವಿರುವ ಪುರುಷರು ಎಂದಿಗೂ ಮುಂದೆ ಬರಲ್ಲ, ಸರ್ವನಾಶ ಖಚಿತ
Chanakya Niti: ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ಜೀವನವು ದುಃಖ ಮತ್ತು ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಚಾಣಕ್ಯರು ತಮ್ಮ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪುರುಷರನ್ನು ಸೋಲುಗಾರರು ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
'ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ'
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರು ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ರಾಜಕಾರಣಿ, ನೀತಿ ನಿರೂಪಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವಿಂದು 'ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.
ಸೋಲುಗಾರರು
ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನಿಂದಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುವಂತೆ, ಪುರುಷನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಅಗೌರವಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಅವಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಗೌರವಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಸೋಲುಗಾರ. ಪುರುಷನಿಗೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಎಂದಿಗೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ಅದು ನರಕಯಾತನೆಯ ಅನುಭವಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ.
ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ಪುರುಷ
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನಿಗೆ ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನೋಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಪುರುಷರು ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಬದುಕುವವರು
ಕೆಲವು ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಇತರರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಹ ಪುರುಷರು ಇತರರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೇ ಹೊರೆ ಎನ್ನುವವರು
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ಮನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊರೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿದರೆ ಅವನ ಕುಟುಂಬವು ಎಂದಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪುರುಷರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ಅಗೌರವವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.
