- Home
- Life
- Relationship
Romantic Hero ಯಾರು? 71ರ ರೇಖಾ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ತತ್ತರ! ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಒಂದು, ಹೇಳಿದ್ದೇ ಇನ್ನೊಂದು
71ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ರೇಖಾ, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಮಿತಾಭ್ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳದೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರೂ, ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹಳೆಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿತು.
71ರ ಸುಂದರಿ
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ತಾರೆ ರೇಖಾ ಅವರಿಗೆ ಈಗ 71 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಅವರು ಸುಂದರಿಯಾಗಿಯೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ, ನಟಿ ರೇಖಾ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಯಾರಾದರೂ ಸರಿ, ಮೊದಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ, ಅದು ರೇಖಾ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಅಮಿತಾಭ್ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ, ಇನ್ನೂ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ.
ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಅಮಿತಾಭ್
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ರೇಖಾ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ ಗಾಸಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಮಿತಾಭ್ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ರೇಖಾ, "ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಏಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ರೇಖಾ ಇಂದಿಗೂ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂದು ಕೂಡ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್, ರೇಖಾ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಉರಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದೆ!
ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣ
ಯಾಸಿರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಅವರು ನಟಿ ರೇಖಾ ಕುರಿತು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕವು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ರೇಖಾ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದುವುದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾನಿ? ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತಿರವಾಗಬಹುದು, ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ಇದು ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ರೇಖಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾರುಖ್ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಇದೀಗ, ರೇಖಾ ಅವರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ರೊಮಾಂಟಿಕ್ ನಾಯಕ ಯಾರು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ರೇಖಾ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಮಿತಾಭ್ ಹೆಸರೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ರೇಖಾ ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದರು ಎಂದರೆ, ತಮ್ಮ ಕಾಲದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಅಮಿತಾಭ್ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಯಾರನ್ನೂ ಮರೆತಿಲ್ವಾ?
ಕೊನೆಗೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ನೀವು ಯಾರನ್ನೂ ಮರೆತಿಲ್ವಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಅಸಲಿಗೆ ಶಾರುಖ್ ಅವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಲು ಕಾರಣವಿತ್ತು. ತಾವೇ ರೊಮಾಂಟಿಕ್ ಹೀರೋ ಎಂದು ರೇಖಾ ಹೇಳಲಿ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ರೇಖಾ ಅವರು ಬೇರೆಯವರ ಹೆಸರು ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಬಹುಶಃ ಅವರ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಅಮಿತಾಭ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಮುಖ ಸಣ್ಣಗಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ಅಮಿತಾಭ್ ಅವರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮರೆತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗದಿರುವುದು ಕೇವಲ ಕಾಕತಾಳೀಯ
ಈ ಹಿಂದೆ ನಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ದೈಹಿಕ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹಜ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. "ನಾನು ಇನ್ನೂ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗದಿರುವುದು ಕೇವಲ ಕಾಕತಾಳೀಯ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ದೈಹಿಕ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು ಸಾಧ್ಯ. ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ದೈಹಿಕ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು ಸಹಜ ಎಂದು ರೇಖಾ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ.
