ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ನಗರವಿದು: ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ನಗರಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ದುಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ದುಡ್ಡಿದ್ದವರಿಗೂ ಇಲ್ಲದವರಿಗೂ ಒಂದೇ ಹೀಗಿರುವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಸುತ್ತಾಡಬೇಕು ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೂ ಆರಾಮ ನೀಡುವ ಜಾಗವೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ..
ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಜಾಗ ಯಾವುದು?
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ದುಬಾರಿ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಸಾಲದೇ ಸಾಲ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಬರಬಹುದು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಡೇಟಿಂಗ್ ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ಗಾಗಿ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಚೀಪ್ ಆಗಿರುವ ನಗರವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬೇರೆ ದೂರ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇದೆ.
ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ನಗರ ಯಾವುದು?
ಹೌದು ಡಾಯ್ಚ ಬ್ಯಾಂಕು(Deutsche Bank) Mapping the World’s Prices ಎಂಬ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ನಗರ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಹೌದು ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ, ಉದ್ಯಾನನಗರಿ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಎಂಬೆಲ್ಲಾ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪಾಲಿಗೂ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವಾಗಿದೆ.
ಡಾಯ್ಚ ಬ್ಯಾಂಕು ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆ
ಡಾಯ್ಚ ಬ್ಯಾಂಕು ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಜ್ಯೂರಿಚ್ ಮತ್ತು ಜಿನೀವಾದಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ನಗರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅತೀ ಅಗ್ಗದ ವೆಚ್ಚದ ನಗರಿ ಎನಿಸಿದೆ.
ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಬೆಂಗಳೂರು
ಸಮೀಕ್ಷೆಯಡಿ ಎರಡು ನಗರಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಡೇಟ್ ನೈಟ್ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿನ್ನರ್, ವೈನ್, ಕಾಫಿ, ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜೀನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲದ್ದಕ್ಕೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜೋಡಿಗಳು 104 ಡಾಲರ್ ಹಣವನ್ನು(9,427 ರೂಪಾಯಿ) ವ್ಯಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಅವರ ವೆಚ್ಚದ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಡೇಟಿಂಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿಸಿದೆ.
ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಮಿಶ್ರಣ ಬೆಂಗಳೂರು
ಆದರೆ ಇದನ್ನೇ ಜಿನೀವಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಜೋಡಿಗೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂಜೆಗೆ ಸುಮಾರು $470 ಡಾಲರ್ (42,609 ರೂಪಾಯಿ) ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಅದರ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಿಶ್ರಣ. ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಗಲ್ಲಿಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಮಲ್ಟಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏರಿಯಾಗೊಂದರಂತೆ ಸೊಗಸಾದ ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಕೈಗೆಟುಕುವ ಭಾರತದ ನಗರಿಗಳು
ಭಾರತದ ಮಹಾನಗರಗಳು, ಅವುಗಳ ವೇಗದ ಆಧುನೀಕರಣದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಜಾಗತಿಕ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸದೆ ಬೆರೆಯಲು, ಡೇಟ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಈ ನಗರಗಳು ನೀಡಿವೆ.
