ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್: ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಮತ್ತು ನಟಿ ಸೆಲೆನಾ ಗೋಮೆಜ್ (Selena Gomez) ಸದಾ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಹಾಡುಗಳು ಹಾಗೂ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಪಾಪ್ ತಾರೆ, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪತಿ ಬೆನ್ನಿ ಬ್ಲಾಂಕೋ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲವನ್ನು ಸೆಲೆನಾ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ 'ಬೆನ್ನಿ ಬ್ಲಾಂಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್' (Benny Blanco's Friends Keep Secrets) ಎಂಬ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನ ಎರಡನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸೆಲೆನಾ, ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಿ ಬ್ಲಾಂಕೋ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದ ಸೆಲೆನಾ, ಮದುವೆಯ ನಂತರದ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯರಾದ ಲಿಲ್ ಡಿಕಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಬಟಾಲುಕ್ಕೊ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಗಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಸೆಲೆನಾ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ನನಗೆ ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು" ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶ್ಚರ್ಯವೆನಿಸಿದರೂ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಾರಣವಿದೆ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.
ಸೆಲೆನಾ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಮೂಡಲು 2005ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೋನ್' (The Family Stone) ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇರಣೆಯಂತೆ. ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಡಯಾನ್ ಕೀಟನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಗದ್ದಲ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಕಂಡು ಸೆಲೆನಾ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
"ದೊಡ್ಡ ಊಟದ ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರ ಸಂಗಾತಿಗಳು, ಗೆಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುವ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಗೊಂದಲಮಯ ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಸೆಲೆನಾ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಡಯಾನ್ ಕೀಟನ್ ಪಾತ್ರವು ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು (Nana) ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆಯಂತೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸೆಲೆನಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾಗುವವರೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲಹುವುದು ಒಂದು ರೀತಿ ಕ್ರೇಜಿ ಹೆಲ್ (Crazy Hell) ಇದ್ದಂತೆ" ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ, ಕುಟುಂಬ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವಿನ ಬೆಸುಗೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅತಿಯಾಗಿ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. "ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತದೋ ಅದು ಸಂಭವಿಸಲಿ, ಒಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕಾಗಲಿ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಸೆಲೆನಾ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಗ್ಲಾಮರ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಿಂಚಿನ ನಡುವೆಯೂ ಸೆಲೆನಾ ಗೋಮೆಜ್ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಣ್ಣಿನಂತೆ ಸುಂದರವಾದ, ದೊಡ್ಡದಾದ ಕುಟುಂಬದ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ರಾಕ್ ಮಾಡುವ ಈ ತಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಿಸುವ ದಿನಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
