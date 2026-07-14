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- ಹನಿಮೂನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಫತ್ವಾ: ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಮದ್ವೆ ಎಂದ ಮುಫ್ತಿ
ಹನಿಮೂನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಫತ್ವಾ: ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಮದ್ವೆ ಎಂದ ಮುಫ್ತಿ
ನಟ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಎಂಬ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಮದುವೆಯನ್ನು 'ಲವ್ ಜಿಹಾದ್' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಬಜರಂಗದಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಮುಫ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಆಮಿರ್ ವಿರುದ್ಧ ಫತ್ವಾ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹನಿಮೂನ್ ಮೂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಟ
ನಟ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಯೂ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸದ್ಯ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹನಿಮೂನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 62ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 33 ವರ್ಷದ ಅವಿವಾಹಿತ ಪುತ್ರನ ಅಪ್ಪ, ಆಮೀರ್ ಖಾನ್, ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಫತ್ವಾ ಜಾರಿ
ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕರ್ಣಿ ಸೇನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರವರೆಗೆ, ಅನೇಕರು ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ವಿವಾಹವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈಗ, ಮುಖ್ಯ ಮುಫ್ತಿ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮೂರನೇ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಫತ್ವಾ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಫ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಮುಖ್ಯ ಮುಫ್ತಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಅವರು, "ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಟನ ಮದುವೆಗೆ ವಿರೋಧ
"ಮುಸ್ಲಿಂ ಪುರುಷರು ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಅನುಮತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಾಹನು ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಮದುವೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಅವನು ಪಾಪಿ ಎಂದು ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಫತ್ವಾ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ನಟ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಬಿಹಾರದ ಫೋರ್ಬ್ಸ್ಗಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ಬಜರಂಗದಳ ಸದಸ್ಯರು ಮದುವೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು.
'ಲವ್ ಜಿಹಾದ್' ಆರೋಪ
ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ಸುಟ್ಟು 'ಲವ್ ಜಿಹಾದ್' ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 'ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಡೌನ್ ಡೌನ್' ಮತ್ತು 'ಆಮೀರ್ ಖಾನ್, ಜಿಹಾದಿ, ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ' ಮುಂತಾದ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಲಾಯಿತು. ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಪದೇ ಪದೇ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಟ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಜರಂಗದಳ ನಾಯಕ ಮನೋಜ್ ಸೋನಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಮದುವೆಗಳು
ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮೊದಲು ರೀನಾ ದತ್ತಾ ಅವರನ್ನು 1986 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಈ ಜೋಡಿ 2002 ರಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿತು. ನಂತರ ಅವರು 2005 ರಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಕಿರಣ್ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು ಮತ್ತು 2021 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನಟ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು.
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