- Home
- Life
- Relationship
- ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್: ಇನ್ನೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ 5 ಕೋಟಿ ಉಂಗುರದ ಚರ್ಚೆ- ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್: ಇನ್ನೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ 5 ಕೋಟಿ ಉಂಗುರದ ಚರ್ಚೆ- ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ
ನಟ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಪತ್ನಿ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಜೊತೆ ಹನಿಮೂನ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವರ 5 ಕೋಟಿ ಮದುವೆ ಉಂಗುರ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ನ ಅಪರೂಪದ ಕೆಂಪು ಮಾಣಿಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಉಂಗುರವನ್ನು 131 ಜನರು 256 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹನಿಮೂನ್ ಮೂಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಮೀರ್-ಗೌರಿ
ನಟಿ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಮೂರನೆಯ ಪತ್ನಿ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಜೊತೆ ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೇನೇ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ವಾಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ 100 ಕೋಟಿಯ ಬಂಗಲೆಯನ್ನೂ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅತ್ತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ ಹನಿಮೂನ್ ಸಂತಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಇತ್ತ ಆಮೀರ್ ಮತ್ತು ಗೌರಿಯ ಮದುವೆಯ ಉಂಗುರದ ಚರ್ಚೆ ಮಾತ್ರ ಮುಗಿಯುತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ. ಐದು ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಈ ಉಂಗುರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಉಂಗುರದ ಚರ್ಚೆ
ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಶೇಷ ಉಂಗುರವಿದು. ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಅವರ ವಿವಾಹದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಸ್ತುವೆಂದರೆ ಗೌರಿಯ ವಿಶೇಷ ವಿವಾಹ ಉಂಗುರ. ಈ ಉಂಗುರವು ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಕಥೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
256 ಗಂಟೆ ಪ್ರಯತ್ನ
ಇದನ್ನು ರಚಿಸಲು 256 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 131 ಜನರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಉಂಗುರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಕೆಂಪು ಮಾಣಿಕ್ಯವು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಕತ್ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಉಂಗುರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವೇನು?
ಗೌರಿಯ ವಿವಾಹದ ಉಂಗುರವು ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ನ ಕೆಂಪು ಮಾಣಿಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅಪರೂಪ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಉಂಗುರವನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉಂಗುರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಣಿಕ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಉಂಗುರದ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಒಟ್ಟು 256 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿವರವೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ 131 ಜನರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.
ವಿನ್ಯಾಸ ಏಕೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ
ಈ ಉಂಗುರದ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಮಾಣಿಕ್ಯವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಉಂಗುರದ ಮೇಲೆ ಇಡುವ ಬದಲು, ಅದನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟದಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಣಿಕ್ಯವನ್ನು ಅದರ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ವಜ್ರದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉಂಗುರದ ನೋಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ರೂಬಿ ಏಕೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ
ವಜ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಮಾಣಿಕ್ಯದಂತಹ ಬಣ್ಣದ ರತ್ನದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉಂಗುರಗಳು ಸಹ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕೆಂಪು ಮಾಣಿಕ್ಯವು ಅದರ ಆಳವಾದ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ನೋಟದೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಉಂಗುರವನ್ನು ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಬಯಸಿದರೆ, ಮಾಣಿಕ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.