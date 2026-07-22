ಈ 3 ರಾಶಿಯ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಪವೇ ಬರಲ್ವಂತೆ, ಗಂಡ ಹಾಕಿದ ಗೆರೆ ದಾಟಲ್ವಂತೆ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ತುಂಬಾ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಗೆಲ್ಲುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
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Image Credit : Asianet News
ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ 3 ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು!
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುಣಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅವರ ರಾಶಿಚಕ್ರವೇ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕುಟುಂಬದ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಗಂಡನ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅನಗತ್ಯ ಕೋಪವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇವರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 'ಗಂಡ ಹಾಕಿದ ಗೆರೆ ದಾಟದ' ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಕೋಪವೇ ಬರದ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದ ಆ 3 ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
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Image Credit : Asianet News
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಸಹನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು
ಶುಕ್ರನನ್ನು ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನಿಗಳು. ಇವರಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಕೋಪ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಾಂತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಕಲೆ ಬಲ್ಲವರು. ತಮ್ಮ ಗಂಡನ ಇಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಇವರು, ಕುಟುಂಬದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಗಂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಗಂಡ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ದಾರಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗದೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಇವರದ್ದು.
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Image Credit : Asianet News
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ಬುಧನನ್ನು ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು, ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವರು. ಇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ನೋಡುವುದರಿಂದ, ಅನಗತ್ಯ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಗಂಡನ ಮಾತನ್ನು ವೇದವಾಕ್ಯದಂತೆ ಗೌರವಿಸಿ, ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಂದರೂ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಗಂಡನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ.
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Image Credit : Asianet News
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಪ್ರೀತಿಯ ಅಲೆಗಳಿದ್ದಂತೆ
ಗುರುವನ್ನು ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು, ಅಪಾರ ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಕೋಪವನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನೂ ಕ್ಷಮಿಸುವ ವಿಶಾಲ ಮನಸ್ಸು ಇವರದ್ದು. ತಮ್ಮ ಗಂಡನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಇವರು, ಗಂಡನ ಇಷ್ಟವೇ ತನ್ನ ಇಷ್ಟ ಎಂದುಕೊಂಡು ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ಗಂಡ ಹಾಕಿದ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟದೆ, ಕುಟುಂಬದ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಉತ್ತಮ ಗುಣ ಇವರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
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