ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಡತಿ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ದೂರವಿರುವಂತೆ ಗಂಡ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತೆ. ಇದರಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ಜಗಳಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಬಾರದು. ಅಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುವವವರಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಚಾಣಕ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ನೇಹ ಅನಗತ್ಯ ಆಸೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು ತೆಬಹುದು.
ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಕೋಪಗೊಂಡು ಜಗಳವಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ನಡವಳಿಕೆಯು ಇತರರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟ ಜನರು ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ದೂರವಿಡಬೇಕಾದ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
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