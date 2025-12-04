ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 60ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರ್ಯಾಟ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿ, "ನಾನು ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಕಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
'ನೀವು ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅಲ್ವಾ?' ಎಂದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಏನಂದ್ರು?
ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಶನಿಸ್ಟ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ನಟ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ (Aamir Khan) ಅವರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರ, ಹೊಸ ಅವತಾರ ಮತ್ತು ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುವ ಅಮೀರ್, ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ ಇದ್ದರೂ, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕಂಡಾಗ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವರೇನಾ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಬರುವುದು ಸಹಜ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಘಟನೆ?
ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರ್ಯಾಟ್ (Gauri Spratt) ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಗೌರಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಅಮೀರ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರೇನಾ ಎಂದು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುತೂಹಲವಿತ್ತು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆ ಮಹಿಳೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಮೀರ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ, "ಹೇ, ಅದು ಅಮೀರ್ ಖಾನ್.. ನೀವೇ ಅಲ್ವಾ?" (Hey that’s Aamir Khan, are you?) ಎಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಕೆಲವರು ಸಿಡುಕಬಹುದು ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ನಡೆದು ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ 'ಸಿತಾರೆ ಜಮೀನ್ ಪರ್' ನಟ, ತುಂಬಾ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಹೌದು ನಾನೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುವಂತೆ ತಲೆದೂಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರು. ಅಮೀರ್ ಅವರ ಈ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ರೀತಿ ನೆಟಿಜನ್ಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲದ ನಟ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರ್ಯಾಟ್ ಜೊತೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆದ ಅಮೀರ್:
ಈ ಘಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರ್ಯಾಟ್ ಅವರ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಭೇಟಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅಮೀರ್ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಪರಸ್ಪರ ಕೈ ಹಿಡಿದು (Hand-in-hand) ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸುವಾಗ ಈ ಜೋಡಿ ನಗುಮುಖದಿಂದ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ನಟ:
ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 60ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರ್ಯಾಟ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅಮೀರ್, "ನಾನು ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಕಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದರು. "ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು... ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಹೋಗುತ್ತಾ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೇವೆ," ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಳವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ನಡೆ, ಅವರು ಕೇವಲ ತೆರೆಯ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಜಜೀವನದಲ್ಲೂ ಹೀರೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.