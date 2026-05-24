ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಬಾರಿ ಕೆಲಸ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರಾ? ರಿಸೈನ್ ಮಾಡೋ ಮುನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳಿವು!
What to get before leaving a job: ಕೆಲವರು ಈಗ ಇರುವ ಕಂಪೆನಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳದ ಕಾರಣಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಅವಕಾಶದ ಕಾರಣಕ್ಕೋ ಬೇಸರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಬಿಡುವ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಅವು ಯಾವುವು?
ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಹುಡುಕಿ
ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಓದಿ, ಕಲಿತು ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತೀರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಏನು? ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ನನಗೆ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲವಾ ಎಂದು ಮೊದಲು ಯೋಚಿಸಿ. ನೀವು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಾಗಲೇ ನಿಜವಾದ ತೊಂದರೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತದೆ.
ಡೆಸಿಗ್ನೇಶನ್ಗಿಂತ ನೀವು ಮೇಲಿದ್ದೀರಿ
ನಿಮಗೆ ಕಂಪೆನಿಯಲ್ಲೋ, ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೋ ಒಂದು ಡೆಸಿಗ್ನೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಆ ಡೆಸಿಗ್ನೇಶನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೌಶಲ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಂಪೆನಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಾಬ್ ಟೈಟಲ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಬಾರದು.
ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ
ಮೊದಲು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು, ಹೊಸ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುವುದು. ಏನೇ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಂದು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನೋಟೀಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಬೇಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ, 45 ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನೆನಪಿರಲಿ.
ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳಿ
ಈಗ ಇರುವ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು, ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೈಂಡ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹತಾಶೆ ಕೂಡ ಆಗುವುದು. ಈಗ ಇರುವ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಹೊಸ ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಇರುವ ಕೆಲಸ, ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಕೆಲಸದ ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ
ಬೇರೆ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಹೋಗಲು ಬೇಕಾದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅನಗತ್ಯವಾದ ವಾದ ಮಾಡದೆ, ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಬನ್ನಿ.