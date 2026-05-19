Horoscope June 2026: 4 ರಾಶಿಗಳ ನಿಜವಾದ ಅದೃಷ್ಟ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ, 7 ಗಂಟೆ ದೊಡ್ಡ ಜಾಕ್ಪಾಟ್, ಹಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಪ್ರೀತಿ
Horoscope June 2026 ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 2026 ತಿಂಗಳು 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ವೈಧೃತಿ ಯೋಗವು ಸರಿಸುಮಾರು 7 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ವೈಧೃತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಶುಭ ಯೋಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ವೈಧೃತಿ ಯೋಗವು ಜೂನ್ 4, 2026 ರಂದು ಸಂಜೆ 6:09 ಕ್ಕೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೂನ್ 5, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12:55 ರವರೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಸರಿಸುಮಾರು 7 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳು ಸಹ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ವೈಧೃತಿ ಯೋಗವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿದ್ದರೆ, ಅವರ ವಿವಾಹವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವೈಧೃತಿ ಯೋಗವು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಜೂನ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ವೈಧೃತಿ ಯೋಗದ ರಚನೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣುವಿರಿ.