- ಕಚೇರಿಗಾಗಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಬಣ ಬಡಿದಾಟ, ಬೀದಿಗಿಳಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಆಫೀಸ್ಗಾಗಿ ಬೀಗವನ್ನೇ ಮುರಿದ ಬಣಗಳು!
ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಕೆ. ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ (ಇಪಿಎಸ್) ಮತ್ತು ಸಿವಿ ಷಣ್ಮುಗಂ ಬಣಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ. ವಿಲ್ಲುಪುರಂ, ಕಡಲೂರು ಮುಂತಾದೆಡೆ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಈ ಒಳಜಗಳವು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.
ಕಚೇರಿಗಾಗಿ ಜಯಾ ಪಕ್ಷದ ಬಣಗಳ ಕಾದಾಟ
ಚೆನ್ನೈ: ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಣ್ಣಾ ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೇತ್ರ ಕಳಗಂ (ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ) ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಣ ಬಡಿದಾಟ ಇದೀಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಕಡೆ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಶನಿವಾರ ವಿಲ್ಲುಪುರಂ ಮತ್ತು ಕಡಲೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಕೆ. ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ (ಇಪಿಎಸ್) ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಸಿವಿ ಷಣ್ಮುಗಂ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ತಾರಕಕ್ಕೇರಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆಗಳು ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಗಂಭೀರ ಹಂತ ತಲುಪಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿವೆ.
ವಿಲ್ಲುಪುರಂನಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ: ಕಚೇರಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆ
ವಿಲ್ಲುಪುರಂನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಪಶುಪತಿ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ವೇಳೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅವರು ಇಪಿಎಸ್ ಬಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಿವಿ ಷಣ್ಮುಗಂ ಬಣದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಡೆದರು. ಇದರಿಂದ ಎರಡೂ ಬಣಗಳ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ಉಂಟಾಗಿ, ಅದು ತಳ್ಳಾಟ-ಹೊಡೆದಾಟದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಪಶುಪತಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಪೊಲೀಸ್ ರಕ್ಷಣೆ ಕೋರಿ ಕಚೇರಿಯ ಕೀಲಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರೆ, ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಬಣವು ಕಚೇರಿ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರವನ್ನು ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಂದ್ ಮಾಡಿತು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಎರಡೂ ಬಣಗಳಿಗೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಿದರು.
ಕಡಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಒಡೆದು ಪ್ರವೇಶ
ಇದೇ ರೀತಿಯ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಘಟನೆ ಕಡಲೂರಿನಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿವಿ ಷಣ್ಮುಗಂ ಬಣವು ಕಚೇರಿಯ ಗೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದರೆ, ಇಪಿಎಸ್ ಬಣದ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಬೀಗ ಒಡೆದು ಒಳನುಗ್ಗಿದರು. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಅಧಿಕಾರ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದೆ.
ವಿಧಾನಸಭಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು: ಸ್ಪೀಕರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯ ಎರಡೂ ಬಣಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಜೆಸಿಡಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಎರಡೂ ಪಾಳಯಗಳ ಅರ್ಜಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ,” ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಬಿರುಕು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿವೆ. ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದ ಬಳಿಕ ಕೆಲವು ಶಾಸಕರನ್ನು ಪುದುಚೇರಿಯ ಖಾಸಗಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮೇ 7ರಂದು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ನಾಯಕ ಇಪಿಎಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಗಿಲಿನ ಸಭೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗತೊಡಗಿದವು.
ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲ ಬದಲಾವಣೆ: ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಳ
ವೇಲುಮಣಿ ನೇತೃತ್ವದ ಬಣದ 27ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸಕರು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ, ಇಪಿಎಸ್ ಹಲವು ನಾಯಕರನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪಕ್ಷವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಬಣಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗಿದೆ—ಒಂದು ಇಪಿಎಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ವೇಲುಮಣಿ/ಷಣ್ಮುಗಂ ಬೆಂಬಲಿತ ಬಣವಾಗಿ.
ಕರೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಸಂಘರ್ಷ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರೂರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇಪಿಎಸ್ ಬಣದ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯ ಬೀಗ ಒಡೆದು ಒಳನುಗ್ಗಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಒಳಸಂಘರ್ಷ ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಹಳೆಯ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಕರೂರು ಶಾಸಕ ಎಂ.ಆರ್. ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಕಮಲಕಣ್ಣನ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವೂ ಬಣಪೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಒಳಸಂಘರ್ಷ ಈಗ ಗಂಭೀರ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಪಕ್ಷದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆ ಬಲವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ನಾಯಕತ್ವವು ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
