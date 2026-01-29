- Home
- ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಆಧರಿಸಿದ 5 ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು.. ಒಂದಂತೂ ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿತ್ತು, ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು!
ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಮುರಿಯಲಾಗದ ಬಂಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಈ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಾಸ್ತವಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೆಲವು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದವು. ಹಾಗಾದರೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ..
ಸಿಲ್ಸಿಲಾ
1981 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಯಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ "ಸಿಲ್ಸಿಲಾ" ಚಿತ್ರವು ಇನ್ನೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ , ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಸಾಮಾಜಿಕ ರೂಢಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾವನೆಗಳು ಘರ್ಷಣೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಗದ್ದಲವಿಲ್ಲದ ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿವಾಹೇತರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರತೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸಿದೆ.
ಆಖಿರ್ ಕ್ಯೋಂ?
1985 ರ "ಆಖಿರ್ ಕ್ಯೋಂ?" ಚಿತ್ರವು ಮದುವೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು. ಸ್ಮಿತಾ ಪಾಟೀಲ್, ರಾಕೇಶ್ ರೋಷನ್ ಮತ್ತು ಟೀನಾ ಅಂಬಾನಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ತಪ್ಪು ಸಂಬಂಧವು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಲುಗಾಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೆ. ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇದನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಳದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮರ್ಡರ್
2004 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ "ಮರ್ಡರ್" ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆರಾವತ್ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಟುವ ಭೀಕರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದು ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು.
ಕಭಿ ಅಲ್ವಿದಾ ನಾ ಕೆಹನಾ
ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರ 2006 ರ ಚಿತ್ರ ಕಭಿ ಅಲ್ವಿದಾ ನಾ ಕೆಹನಾ ಬಹುಶಃ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳು ವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದರೂ ಪರಸ್ಪರ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೇವಲ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವುದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
'ಅಜರ್'
2016 ರ "ಅಜರ್" ಚಿತ್ರವು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಅವರ ಜೀವನದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ಇಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ನಟನೆಯ ಈ ಚಿತ್ರವು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ದ್ರೋಹದ ವಿಷಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದು ಗಂಡನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
