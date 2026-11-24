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- 'ಪುಷ್ಪ-2' ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ 'ರಾಮಾಯಣ' ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
'ಪುಷ್ಪ-2' ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ 'ರಾಮಾಯಣ' ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1’ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅಭಿನಯದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್' ಜಾಗತಿಕ ಗಳಿಕೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ.
ಪುಷ್ಪ 2 ದಾಖಲೆಯನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ರಾಮಾಯಣ! ₹1700 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಹಿಂದಿ ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡದ್ದೇ ಹವಾ!
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಸದ್ದು ಜೋರಾಗಿದೆ. ಅದುವೇ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1'. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅಭಿನಯದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್' ಜಾಗತಿಕ ಗಳಿಕೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಆವೃತ್ತಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವುದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ.
ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ರಾಮಾಯಣ, ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದರೂ ಜಾಗತಿಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ 19 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ₹1,700 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವುದು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಸಾಧನೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಪುಷ್ಪ 2 ದಾಖಲೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ ರಾಮಾಯಣ!
ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಡುಗಡೆಯ 19ನೇ ದಿನದ ವೇಳೆಗೆ 'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1' ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹1,704.65 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದಲೇ ಸುಮಾರು ₹563 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ನಟನೆಯ 'ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್' ಚಿತ್ರದ ಜಾಗತಿಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆಯಾದ ₹1,622 ಕೋಟಿಯನ್ನು ರಾಮಾಯಣ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಪುಷ್ಪ 2 ಚಿತ್ರದ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿರುವುದು ರಾಮಾಯಣದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಹಿಂದಿ ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ!
ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಭಾಷಾವಾರು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲೂ ಹಿಂದಿ ವರ್ಷನ್ ಶೇಕಡಾ 76.2ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸಾಧನೆ. ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಜಾಗತಿಕ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್ ಶೇಕಡಾ 8.1ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಹಿಂದಿಯ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡದ ಕೊಡುಗೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಈಗ ಸಿನಿವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಗಡಿ ತಲುಪಲು ಸಜ್ಜು!
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಮಾಯಣ, ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯ 18ನೇ ದಿನವಾದ ಭಾನುವಾರ ಸಿನಿಮಾ ₹35.60 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸೋಮವಾರದಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ₹12.70 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರದ ಭಾರತದ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ ₹955.45 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಗಳಿಕೆ ₹1,141.65 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ನಿವ್ವಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ₹1,000 ಕೋಟಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಲು ಇನ್ನೂ ₹44.55 ಕೋಟಿ ಬೇಕಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಧನುಷ್ ಅಭಿನಯದ ಓಂ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಓಪನಿಂಗ್!
ಇದೇ ವೇಳೆ ನಟ ಧನುಷ್ ಅಭಿನಯದ 'ಓಂ: ಆಪರೇಷನ್ ಮೋಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹6.20 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ನಿವ್ವಳ ಸಂಗ್ರಹ ₹55.95 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲೇ ₹31.65 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಧನುಷ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರಂಭಿಕ ವಾರಾಂತ್ಯದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ರಾಮಾಯಣದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾದ ನಡುವೆಯೂ ಧನುಷ್ ಚಿತ್ರ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಗಾಡ್ಜಿಲ್ಲಾ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ!
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಗಾಡ್ಜಿಲ್ಲಾ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ' ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ಕೇವಲ ₹40 ಲಕ್ಷ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಸಂಗ್ರಹ ₹3.35 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ₹4.02 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1' ಜಾಗತಿಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ 2 ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅಬ್ಬರ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ನಂತರ ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಗಡಿ ದಾಟಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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