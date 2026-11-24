ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗಳು ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದ ನೆನಪು, ಕನ್ನಡಿಗರ ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದು ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡಬೇಕಾದ ಹೆಸರು ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್. ಕನ್ನಡಿಗರ ಪಾಲಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, 'ಅಣ್ಣಾವ್ರು' ಎಂಬ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಸುಗೆಯಾಗಿ, ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ. ಆದರೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಕೊಂಡಾಡುವ 'ರಾಜ್ಕುಮಾರ್' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಸ್ವತಃ ಅಣ್ಣಾವ್ರಿಗೇ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು! ಗಾಜನೂರಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯುವಕ ಸಿಂಗಾನಲ್ಲೂರು ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಯ್ಯ ಮುತ್ತುರಾಜು, ಕನ್ನಡದ ಮೇರು ನಟ 'ರಾಜ್ಕುಮಾರ್' ಆಗಿ ಬದಲಾದ ಆ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಮನಮಿಡಿಯುವ ಕ್ಷಣದ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಒಂದು ಹೆಸರು ನೋಡಿ ಮುತ್ತುರಾಜುವಿನ ಆತಂಕ!
ಅದು 1954ರ ಸಮಯ. ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕ ಮುತ್ತುರಾಜು, ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ 'ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ' ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಕನಸಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳವು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ದಿನ ಮುತ್ತುರಾಜು ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದು ಬಿದ್ದಿತು.
ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 'ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ' ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತಾದ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟನ ಹೆಸರಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುರಾಜು ಬದಲಿಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎಂದು ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿತ್ತು!
ಅದನ್ನು ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುತ್ತುರಾಜು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದರು. ಈ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಯಾರು? ನನ್ನನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಅವರ ಹೃದಯ ಜೋರಾಗಿ ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಆತಂಕ, ಗಾಬರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆವರಿಸಿತ್ತು.
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಬಳಿ ಓಡಿಹೋದ ಮುಗ್ಧ ಯುವಕ
ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ದುಗುಡವನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ಮುತ್ತುರಾಜು ನೇರವಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಹೆಚ್.ಎಲ್.ಎನ್. ಸಿಂಹ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿದರು. ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ, "ಸ್ವಾಮಿ... ಈ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಯಾರು?" ಎಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಮುತ್ತುರಾಜುವಿನ ಆತಂಕವನ್ನು ಕಂಡ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು. "ಮುತ್ತು, ಆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನೀನೇ! ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು 'ರಾಜ್ಕುಮಾರ್' ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.
ಹೆಮ್ಮೆಯ ಬದಲು ವಿನಯ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಗರ್ವ ಮೂಡುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಮುತ್ತುರಾಜುವಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. 'ರಾಜ್ಕುಮಾರ್' ಎಂದರೆ ರಾಜಕುಮಾರ ಎಂದರ್ಥ. ತಾನು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಳ್ಳಿಯ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ನಾಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಮುಜುಗರ ಅವರನ್ನು ಕಾಡಲಾರಂಭಿಸಿತು. "ಜನ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ?" ಎಂಬ ಸಂಕೋಚ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ವಿಧಿ ಲಿಖಿತವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂದು ಅವರು ಸಂಕೋಚದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಆ 'ರಾಜ್ಕುಮಾರ್' ಎಂಬ ಹೆಸರು, ಮುಂದೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಮನೆಮನೆಯಲ್ಲೂ ಪೂಜಿಸುವ ಹೆಸರಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು.
ವಿನಯವಂತಿಕೆಯೇ ಅವರನ್ನು ದಂತಕಥೆಯಾಗಿಸಿತು
ಅಂದು ಮುತ್ತುರಾಜು ತೋರಿದ ಆ ಮುಗ್ಧತೆ, ವಿನಯವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೂ ಜೊತೆಯಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು 'ದೇವರು' ಎಂದು ಕರೆದ ಏಕೈಕ ನಟ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್.
ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಪೌರಾಣಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದ ಅವರು, ಗಾಯನದಲ್ಲೂ 'ಗಾನಗಂಧರ್ವ' ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಟಸಾರ್ವಭೌಮ, ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ, ಪದ್ಮಭೂಷಣ, ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಗೌರವಗಳು ಅವರ ಮುಡಿಗೇರಿದವು.
ಗಾಜನೂರಿನ ಗಂಡು, ಕನ್ನಡಿಗರ ಕಣ್ಮಣಿ, ಕನ್ನಡ ಕಂಠೀರವ, ಕಲಾತಪಸ್ವಿ, ದೇವತಾ ಮನುಷ್ಯ, ಜಗಮೆಚ್ಚಿದ ಮಗ ಹೀಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀಡಿದ ಬಿರುದುಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ. ಮುತ್ತುರಾಜುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದು, ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅಮರ!