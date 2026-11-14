1987ರ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಪ್ರೇಮಲೋಕ’ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಅವರ ನಟನಾ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ 45 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದರು. ಆ ಅನುಭವವೇ ಮುಂದೆ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ‘ಖಯಾಮತ್ ಸೇ ಖಯಾಮತ್ ತಕ್’ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೂ ನೆರವಾಯಿತು. ಇಂದಿಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದೆ.
45 ದಿನಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ, ಮರೆಯಲಾಗದ ನೆನಪು: ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಪಾಲಿಗೆ ‘ಪ್ರೇಮಲೋಕ’ವೇ ನಟನೆಯ ಪಾಠಶಾಲೆ!
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದ ಸಿನಿಮಾ
1987ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಪ್ರೇಮಲೋಕ’ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನ, ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿ, ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಅವರ ಮುದ್ದಾದ ನಗು ಹಾಗೂ ಹಂಸಲೇಖ ಅವರ ಸುಮಧುರ ಸಂಗೀತ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದವು. ಇಂದಿಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡುಗಳು ಕೇಳಿದರೆ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ ‘ಪ್ರೇಮಲೋಕ’ ಕೇವಲ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಅವರ ನಟನಾ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮಹತ್ವದ ಅನುಭವವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾಗೆ ನಟನೆಯ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ 45 ದಿನಗಳು!
2014ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಅವರು ‘ಪ್ರೇಮಲೋಕ’ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 45 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವರು, ಆ ಅನುಭವದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ‘ಪ್ರೇಮಲೋಕ’ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಟನೆಯ ಪಾಠಶಾಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆರೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು.
ಈ ಅನುಭವವೇ ನಂತರ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ‘ಖಯಾಮತ್ ಸೇ ಖಯಾಮತ್ ತಕ್’ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅನುಭವ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿತ್ತು.
ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಗುಂಪಿನಂತಿದ್ದ ಚಿತ್ರತಂಡ!
‘ಪ್ರೇಮಲೋಕ’ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವಾತಾವರಣವೂ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಗುಂಪಿನಂತೆ ಬೆರೆತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ನೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಜೂಹಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಅನುಭವ ನೀಡಿತ್ತು.
ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕನ್ನಡ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು, ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಕನಸು, ಹಂಸಲೇಖ ಅವರ ಸಂಗೀತ!
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರೂಪಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಕನಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಹಂಸಲೇಖ, ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ‘ಪ್ರೇಮಲೋಕ’ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಅದರ ಹಾಡುಗಳು, ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ.
ಇಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ‘ಪ್ರೇಮಲೋಕ’ದ ನೆನಪು!
ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಪಾಲಿಗೆ ‘ಪ್ರೇಮಲೋಕ’ ಅಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸಿನಿಮಾ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಆ 45 ದಿನಗಳು ಅವರ ನಟನಾ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡಿದ್ದವು.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ‘ಪ್ರೇಮಲೋಕ’ ಕೇವಲ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಅವರ ಜೀವನದ ಮರೆಯಲಾಗದ ಅಧ್ಯಾಯವೂ ಹೌದು.
ನಿಮಗೆ ‘ಪ್ರೇಮಲೋಕ’ ಚಿತ್ರದ ಯಾವ ಹಾಡು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು? ‘ನೀನಾ? ನಾನಾ?’ ಅಥವಾ ‘ಹೇ ಪ್ರೇಮಲೋಕದ ರಾಣಿ’? ಕಾಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ!