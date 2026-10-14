ರಾಮಾಯಣದ ಯಶ್ 'ರಾವಣ' ಗೆಟಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಆರ್ಯ ಬಬ್ಬರ್ ಅಚ್ಚರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ!
ಭಾರತೀಯ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಾವಣನೂ ಒಬ್ಬ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಶ್ ಅವರಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಈ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಈ ಸುದ್ದಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ!
‘ರಾಮಾಯಣ’ದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ರಾವಣನ ಗೆಟಪ್ಗೆ ಟೀಕೆ! ‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಲುಕ್ನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಬಳಸಿದ್ದಾರಾ? ಆರ್ಯ ಬಬ್ಬರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿರುವ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ಆರ್ಯ ಬಬ್ಬರ್ (Arya Babbar) ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಅವರ ಗೆಟಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ, ‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಗಡ್ಡ ಮತ್ತು ಮೀಸೆಯ ಶೈಲಿಯನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದುವರಿಸಿದಂತಿದೆ ಎಂಬ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೀಗ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಾವಣನೂ ಒಬ್ಬ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತೆರೆಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಯಶ್ ಅವರಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಈ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಆರ್ಯ ಬಬ್ಬರ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಈ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾವು ನೀಡಿದೆ.
‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಲುಕ್ನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಬಳಸಿದ್ದಾರಾ ಯಶ್?
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಆರ್ಯ ಬಬ್ಬರ್, ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದ ಮೇಕಪ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಮುಖದ ಗೆಟಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಗಡ್ಡ, ಮೀಸೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಲುಕ್ಗೂ ಈಗಿನ ರಾವಣನ ಗೆಟಪ್ಗೂ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಟೀಕೆಯ ಸಾರವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ಯಶ್ ಅವರ ನಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಯ ಬಬ್ಬರ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿರಾಶೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ತೆರೆಮೇಲೆ ಯಶ್ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾತ್ರದ ಹೊರಗಿನ ನೋಟ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬುವುದು ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು.
‘ಆದಿಪುರುಷ್’ನಲ್ಲಿ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ನಟನೆಯ ಪರ ನಿಂತ ಆರ್ಯ ಬಬ್ಬರ್!
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓಂ ರಾವುತ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಆದಿಪುರುಷ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆರ್ಯ ಬಬ್ಬರ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ರಾವಣನ ಲುಕ್ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಆರ್ಯ ಬಬ್ಬರ್ ಮಾತ್ರ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರ ನಟನೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟರು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಾತ್ರದ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಅದರ ಚಿತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಟರನ್ನೇ ಹೊಣೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ‘ಆದಿಪುರುಷ್’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸೈಫ್ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಂಗಭೂಮಿಯ ರಾವಣನಿಗೂ ಸಿನಿಮಾದ ರಾವಣನಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ!
ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಯ ಬಬ್ಬರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನವೇ ಬೇರೆ; ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ, ಮೇಕಪ್, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳು ಪಾತ್ರದ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ಆಯಾಮ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಯಶ್ ಅವರ ರಾವಣನ ಗೆಟಪ್ ಕುರಿತು ಆರ್ಯ ಬಬ್ಬರ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅವರ ಟೀಕೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ, ಯಶ್ ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಶ್ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಮೇಲೆ ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕವೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಗೆಟಪ್ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.