- Home
- Entertainment
- Movie Reviews
Dhurandhar 2 Movie Review: ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ 'ಧುರಂಧರ್' ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ; ಹೊಗಳಿಕೆಯೋ ಹೊಗಳಿಕೆ
Dhurandhar 2 Movie Review ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ಪೈ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸೇಡಿನ ಕಿಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಬೇಯುತ್ತಿರುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಥೆ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಡಾರ್ಕ್ ಅವತಾರ, ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನ, ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಕಥೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಹಳ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್ ಕಥೆ
Dhurandhar: The Revenge ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಜಸ್ಕೀರತ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಂಗಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಹಮ್ಜಾ ಅಲಿ ಮಜಾರಿ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಆತ ಒಬ್ಬ ದೇಶಭಕ್ತ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶವಾದಿ ಸೈನಿಕನಾಗುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ, ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು, ಶತ್ರುಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಭಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಾಗುತ್ತಾನೆ. ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದಿತ್ತೋ, ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೇವಲ ಮಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಥೆಯು 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಹಮ್ಜಾ ಪಾತ್ರವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕುಸಿದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಪೈ, ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾರ್ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಜಾಲವನ್ನು ಜೋಡಿಸುತ್ತಾ, ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ಎನಿಸುವ ಜಗತ್ತನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
'ಧುರಂಧರ್ : ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ನಟನೆ
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಜೀವಾಳವೇ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್. ಅವರು ಜಸ್ಕೀರತ್ ಮತ್ತು ಹಮ್ಜಾ ಎಂಬ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಶಾಂತ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮುಖ ಹೃದಯ ಮುಟ್ಟಿದರೆ, ಅವರ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದ ಅವತಾರ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಜಯ್ ದತ್ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಪ್ರತಿ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೂ ತೂಕ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಎಸ್ಪಿ ಚೌಧರಿ ಅಸ್ಲಂ ಪಾತ್ರವು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಐಎಸ್ಐ ಮೇಜರ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ಅವರ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಸುವ ನಟನೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಟೆನ್ಶನ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಜಕಾರಣಿ ಜಮೀಲ್ ಜಮಾಲಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ತಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಆರ್. ಮಾಧವನ್, ಮಾನವ್ ಕೌಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಟನಿಗೂ ಈ ಬಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವೂ ಅಪೂರ್ಣ ಎನಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
'ಧುರಂಧರ್ : ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನ
ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರು 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಹೊಸ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಶೈಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವರ್ಕ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕ್ಲೋಸ್-ಅಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಚಿತ್ರದ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವು ಪ್ರತಿ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲೂ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಹಳ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.
'ಧುರಂಧರ್ : ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಸಂಗೀತ
ಈ ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತವು ಅದರ ಗಂಭೀರತೆಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 'ಆರಿ ಆರಿ' ನಂತಹ ಹಾಡುಗಳು ಕೇವಲ ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಯಾ ತರುವುದಲ್ಲದೆ, ಕಥೆಗೆ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತವೆ. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ,
ಇದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರ ಅಥವಾ ಬೋರಿಂಗ್ ಎನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವೂ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
'ಧುರಂಧರ್ : ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಯಾಕೆ ನೋಡಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಬೇಡ?
ನೀವು ಅದ್ಭುತ ಆಕ್ಷನ್, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಳ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ತೀವ್ರವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, 'Dhurandhar: The Revenge' ನಿಮಗಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ, ಬಲಿಷ್ಠ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಚಿತ್ರವನ್ನಾಗಿಸಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಸಹ ನೇರವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಬೇಕೆಂದೇನಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ, ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಮತ್ತು ಭಾರ ಎನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್, ಸ್ಮರಣೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 5ಕ್ಕೆ 4.5 ಸ್ಟಾರ್.
