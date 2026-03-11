ಧುರಂಧರ್ 2 ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ರು.2900: 16 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಸಿನಿಮಾಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ ‘ಧುರಂಧರ್ 2’ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಾ.18ರಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳು ಆಯೋಜನಗೊಂಡಿದ್ದು, 2.8 ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟಗೊಂಡಿವೆ.
ಟಿಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಏರಿಕೆ
ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಕೂಡ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ 3100 ರು. ಟಿಕೆಟ್ ದರ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 2900 ರು.ವರೆಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಟಿಕೆಟ್ ದರ 2000 ರು. ದಾಟಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾ.18ರ ಬಹುತೇಕ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಸೋಲ್ಡೌಟ್ ಆಗಿವೆ. ಅನೇಕ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 1500, 1200 ರಷ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ದರವಿದ್ದರೆ, ಹಲವೆಡೆ ರು.700 ರಷ್ಟು ದರವಿದೆ.
3ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್
ಮಾ.19ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆ ದಿನದ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಶುರುವಾಗಿಲ್ಲ. ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಗೆ ಈವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 3ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳಿಂದಲೇ ಚಿತ್ರತಂಡ 16 ಕೋಟಿ ರು.ಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಸ್ಪರ್ಧೆಯೇ ಇಲ್ಲ
ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಸಂಜಯ್ದತ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ರಿಲೀಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ‘ಧುರಂಧರ್ 2’ಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ದಾಖಲೆಯ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಟ್ರೇಲರ್ಗೆ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
3 ಗಂಟೆ 55 ನಿಮಿಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಸೆನ್ಸಾರ್ನಿಂದ ‘ಎ’ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡೆದಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ಗೆ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ದೊರೆತಿದೆ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಎರಡು ಶೇಡ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
