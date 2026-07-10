Evil Dead Burn Review: ಈ ಭಯಾನಕ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಧೈರ್ಯ ಇದೆಯಾ?
ಈವಿಲ್ ಡೆಡ್ ಬರ್ನ್ ಸಿನಿಮಾದ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ನೀವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಶಾಕ್
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೋಕುಳಿ, ಭಯಾನಕ ಕಿರುಚಾಟ, ಮೈ ಜುಮ್ಮೆನ್ನಿಸೋ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ರಕ್ತ... ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಹೌದು, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು 'ಈವಿಲ್ ಡೆಡ್ ಬರ್ನ್' ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಜುಲೈ 10 ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ನೋಡಿದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ವಾನಿಸೆಕ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ 'ಈವಿಲ್ ಡೆಡ್ ಬರ್ನ್' 2026ರ ಸೂಪರ್ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಲ್ಲ
ಇದು ಜನಪ್ರಿಯ 'ಈವಿಲ್ ಡೆಡ್' ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ನ ಆರನೇ ಕಂತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 2023ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ 'ಈವಿಲ್ ಡೆಡ್ ರೈಸ್' ಸಿನಿಮಾದ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪರಿಚಯ ನಿಮಗಿದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಭಯಾನಕವಾಗಿ, ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಹಾರರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಲ್ಲ.
ಇಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆದ 'ಈವಿಲ್ ಡೆಡ್ ಬರ್ನ್'
ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಗಂಡನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು, ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕೆರೆಯ ಪಕ್ಕದ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಾಳೆ.
ಅಷ್ಟೇನೂ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ
ಅಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ 'ಡೆಡೈಟ್ಸ್' ಅನ್ನೋ ರಾಕ್ಷಸರ ಕಾಟ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಹಾರರ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅಷ್ಟೇನೂ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ವಿಮರ್ಶಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ.
ತಾರಾಗಣ
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೌಹೈಲಾ ಯಾಕೂಬ್, ಹಂಟರ್ ಡೂಹಾನ್, ಲೂಸಿಯಾನ್ ಬುಚಾನನ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಡಿ ರೈಟ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಅವಧಿ 109 ನಿಮಿಷಗಳು.
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