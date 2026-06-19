Maa Inti Bangaram Review: ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಮಾಸ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪಾತ್ರ. ಅವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್, ಆಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವರು ಇದನ್ನು 'ಒನ್-ವುಮನ್ ಶೋ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದು, ಸಮಂತಾ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಮಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಅವರ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಮಂತಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲಾರ್ಧವು ಪಾತ್ರಗಳ ಪರಿಚಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ವಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಭಾಗವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಳವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮೊದಲಾರ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಿರೂಪಣೆ ನಿಧಾನವಾಯಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರೋಚಕ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ನಟನೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಕೆಲವರು ಕಥೆಯು ಹಳೆಯ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಖಳನಾಯಕನ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಿರೂಪಣೆ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಮಂತಾ ಅವರ ನಟನೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ ಪವರ್, ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ಗಾಗಿ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮಾತು.
ಮಿಶ್ರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಚಿತ್ರದ ಮಾಸ್ ಅಂಶಗಳು ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಉದ್ಯಮದ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಸಮಂತಾ ಅವರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಆಕ್ಷನ್, ಎಮೋಷನ್ ಮತ್ತು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಸಂಭ್ರಮದ ನಂತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಯಶಸ್ಸು ನಿಂತಿದೆ.