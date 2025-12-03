- Home
- 'ಅಖಂಡ 2' ಫಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ವೈರಲ್.. ಹುಚ್ಚೆಬ್ಬಿಸುವಂತಿವೆ ಬಾಲಯ್ಯ ಮಾಸ್ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು, ಚಿತ್ರದ ಮೈನಸ್ ಏನು?
ಅಖಂಡ 2 ಫಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ: 'ಅಖಂಡ 2' ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ವಿಮರ್ಶೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿನ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ಗಳು ಯಾವುವು?
ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಬಾಲಯ್ಯನ 'ಅಖಂಡ 2' ಬಿಡುಗಡೆ
ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕರಾಗಿ 'ಅಖಂಡ 2' ಚಿತ್ರ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಬೋಯಪಾಟಿ ಶ್ರೀನು ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಇನ್ನು ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆದಿ ಪಿನಿಶೆಟ್ಟಿ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಯುಕ್ತಾ ನಾಯಕಿ. ಪೂರ್ಣ, ಹರ್ಷಾಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ 5ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಬಾಲಯ್ಯ ನಟನೆಯ ಮೊದಲ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ. ತೆಲುಗು ಜೊತೆಗೆ ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ, ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಿವತತ್ವದ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ, ಇದನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯಂತೆ.
'ಅಖಂಡ 2' ಸೆನ್ಸಾರ್ ವರದಿ
'ಅಖಂಡ 2' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸೆನ್ಸಾರ್ನಿಂದ ಯು/ಎ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಅವಧಿ ಎರಡು ಗಂಟೆ 44 ನಿಮಿಷ ಇರಲಿದೆಯಂತೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅವಧಿ ಮೂರು ಗಂಟೆ ದಾಟುತ್ತಿರುವಾಗ, ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಅವಧಿ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಸೆನ್ಸಾರ್ ಟಾಕ್ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗುವ ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ತಂಡ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದ ಟಿಕೆಟ್ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ 75 ರೂ. ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
'ಅಖಂಡ 2' ಮೊದಲ ವಿಮರ್ಶೆ
ಈ ನಡುವೆ 'ಅಖಂಡ 2' ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ವರದಿ ಬಂದಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಬಾಲಯ್ಯನ ಎಂಟ್ರಿ ಸೀನ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರಲಿದೆಯಂತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಘೋರಿಯ ಎಂಟ್ರಿ ವಾವ್ ಎನ್ನುವಂತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಬೆಂಕಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಸೂಪರ್, ಪ್ರೀ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಭಾವುಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಸುವಂತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹನುಮಾನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸೀನ್ಗಳು ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗಿವೆಯಂತೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖ್ಯ ಹೈಲೈಟ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಆಗಿದ್ದು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಶೇಕ್ ಆಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
'ಅಖಂಡ 2' ಚಿತ್ರದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆಯಂತೆ. ಬಾಲಯ್ಯ ಮಾಸ್ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹುಚ್ಚೆಬ್ಬಿಸುವಂತಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಾಯಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್, ಮಗಳ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಶಗಳೂ ಸಮಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದು ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ನಂತೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸದಂತೆ ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಬೋಯಪಾಟಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
'ಅಖಂಡ 2' ಚಿತ್ರದ ಮೈನಸ್ ಏನು?
ಆದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓವರ್ಡೋಸ್ ಆಗಿದೆಯಂತೆ. ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ತರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಓವರ್ ಎನಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಲಾಜಿಕ್ ಇಲ್ಲದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ರೊಟೀನ್ ಸೀನ್ಗಳು ಇವೆಯಂತೆ. ಆದರೆ ಬಾಲಯ್ಯ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವರೂಪ, ಉಗ್ರರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಕೆರಿಯರ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಗೆಟಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಗಳೂ ಇವೆಯಂತೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟಾಕ್ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.
