- ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ.. ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ನಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಬಾಲಯ್ಯ!
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಆಕೆಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ನಿಷ್ಠನಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಖುಷಿಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ನಿ ವಸುಂಧರಾ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಬಾಲಯ್ಯ
ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸದ್ಯ 'ಅಖಂಡ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೋಯಪಾಟೆ ಶ್ರೀನು ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಾಲಯ್ಯ, ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ವಸುಂಧರಾ ದೇವಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. 'ನಾನು ಪಾದರಸದ ಹಾಗೆ, ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುತ್ತೇನೆ. ನಟ, ಶಾಸಕ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಒಂದೆಡೆ ಇರಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. 'ಅಬ್ಬಾ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೊತೆಯೇ ಇದ್ದಾರೆ' ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾಳೆ' ಎಂದು ಬಾಲಯ್ಯ ನಕ್ಕರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಬೋಯಪಾಟಿ ಕೂಡ ನಕ್ಕಿದ್ದು ವಿಶೇಷ.
ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದೇ ಅಘೋರಿಗಳು, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು
'ಅಖಂಡ' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, 'ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಯುಪಿ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶವನ್ನು ಸೈನಿಕರು ಕಾಯುವಂತೆ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಘೋರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ. ಬೋಯಪಾಟಿ ಇದನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಯ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರೆ ಯುಗಾದಿ ಪಚಡಿಯಂತೆ, ಎಲ್ಲಾ ರುಚಿಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಸಂಯುಕ್ತಾ ಜೊತೆಗಿನ ಹಾಡು ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಬಾಲಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.
ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಾಲಯ್ಯನವರ ಸಲಹೆ
ಬಾಲಯ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು. 'ನಾನು ಗೆಲುವಿಗೆ ಹಿಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸೋಲಿಗೆ ಕುಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನನ್ನ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು, ಸೋಲಿನಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು. ಅದೇ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಶಕ್ತಿ' ಎಂದರು. 'ಚಿತ್ರರಂಗವು ವೇಗವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಮತ್ತು ಬೋಯಪಾಟಿ ಮೂರೇ ನಿಮಿಷ ಮಾತನಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಬೇಗ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ನಿತ್ಯಾವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ' ಎಂದು ಬಾಲಯ್ಯ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಎನ್ಬಿಕೆ 111 ಡೈಲಾಗ್ ಲೀಕ್ ಮಾಡಿದ ಬಾಲಯ್ಯ
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ 'NBK111' ಚಿತ್ರದ ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಲೀಕ್ ಮಾಡಿದರು. 'ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವರಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರೆದು ಸೃಷ್ಟಿಸುವವನು ಒಬ್ಬನೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ನಾನೇ ಈ ಚರಿತ್ರೆ, ನನ್ನದೇ ಆ ಚರಿತ್ರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹುಚ್ಚೆಬ್ಬಿಸಿದರು. 'ಮಹಾಶಿವನ ಶಕ್ತಿ, ಆದಿಶಕ್ತಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ, ಗಂಗಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ರುದ್ರ ತಾಂಡವ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆವೇಶವಾಗಿ, ಆ ತ್ರಿನೇತ್ರನ ದೃಷ್ಟಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿ, ಆತನ ತ್ರಿಶೂಲ ನನ್ನ ಆಯುಧಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ... ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡುತ್ತೀರಿ' ಎಂದು ಬಾಲಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
