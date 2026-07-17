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- Wooden door: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಉಬ್ಬಿದೆಯೇ? ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಕರೆಯದೆ ನೀವೇ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಕೇವಲ ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ!
Wooden door: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಉಬ್ಬಿದೆಯೇ? ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಕರೆಯದೆ ನೀವೇ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಕೇವಲ ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ!
Why Your Door Jams in the Monsoon? ನಿಮ್ಮದು ಹಳ್ಳಿ ಮನೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿಯೇ ಇರುತ್ತೀರಿ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಊದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ?ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಊದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಏಕೆ?
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಬಾಗಿಲು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಗಿಲು ಮೇಲ್ಮೈ ಗಾಳಿಯ ಉಬ್ಬುಗಳು ಕಾಣಿಸಲಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಾಗಿಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಸದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಾಗಿಲು ಮಳೆಗಾಲದ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವೇ ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿಯೋ ಅಥವಾ ಜೋರಾಗಿ ತಳ್ಳಿದ ಬಳಿಕವೊ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಾಗಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಾಗಿಲಿನದ್ದೇ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬಾಗಿಲು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಬಡಿಗೆಯವನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೈದುಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಡಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯವನದು ಅಲ್ಲ, ಬಾಗಿಲಿನದು ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಡಿಗಿಯವನನ್ನು ಕರೆದು ಹಣ ವ್ಯಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸರಳ ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ತಿಳಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೀವೇ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಏಕೆ?
ಮರವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಮರದಿಂದ ಮಡಿದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ , ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಆರ್ದ್ರತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಮರದ ಹಲಗೆಯ ಬಾಗಿಲು ಕೂಡ ಹಿಗ್ಗಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಳಭಾಗದ ಹಂಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚುಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಚ್ಚಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
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ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆರೆದುಕೊಂಡ ಬಾಗಿಲು
ಮನೆಯ ಒಳಗಿನ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗಿಂತ ಮನೆಯ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊರಗಿನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದ ರಭಸ ಮಳೆಗೆ ಶೀತ ಗಾಳಿ, ಮಳೆ ನೀರು ಬಾಗಿಲ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೇ ಬಾಗಿಲಿಗೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಾರ್ನಿಷ್(ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದು) ಅಥವಾ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ಮುಚ್ಚದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಮಳೆ ನೀರು, ತೇವಾಂಶವು ಅಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಂಡು ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಮನೆಯ ಬಾತ್ ರೂಂ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಸಹ ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ
ಉಬ್ಬಿದ ಬಾಗಿಲು ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು?
ಬಾಗಿಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಬ್ಬಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಜೋತು ಬಿದ್ದಂತಿದ್ದರೆ, ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಲು ತೆರೆಯಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆಗ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಮೊದಲು ಅದರ ಹಿಂಜ್, ಸ್ಕ್ರೂಗಳು ಫಿಟ್ ಆಗಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ನೋಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಡಿಲವಾದ ಸ್ಕ್ರೂಗಳು ಬಾಗಿಲು ಸೊಟ್ಟಗಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅವು ಸಡಿಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿ. ಹೊಸ್ತಿಲಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಮರದ ಬಾಗಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಉಜ್ಜುತ್ತಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಪ್, ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಜೆಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಲೂಬ್ರಿಕಂಟ್ನ ಹಗುರವಾದ ಪದರವನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಬಾಗಿಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಬಹುದು, ತೆರೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಮಳೆಗಾಲದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬಾಗಿಲು ಬದಲಾಯಿಸುವ, ತೆರೆದುಕೊಂಡೇ ಮಲಗುವ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
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