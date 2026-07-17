- Home
- Life
- Relationship
- Chanakya Niti On Marriage: 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಇಂಥವ್ರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಡಿ; ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ
Chanakya Niti On Marriage: 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಇಂಥವ್ರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಡಿ; ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ
Chanakya Niti on marriage: ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂಧ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರೆ, ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆ ಗುಣಗಳು ಯಾವುವು?
ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಮುಖ್ಯ
ಮದುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನಲ್ಲ, ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಸುಂದರ ಬಂಧ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ ಬೇಡ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ತಮ್ಮ ನೀತಿ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರಗಿನ ಸೌಂದರ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವ ಗುಣಗಳಿರುವವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬಾರದು.
ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವ ಇರುವವರು ಬೇಡ
ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಲು ಎಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇತರರನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಂಡರೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಜಗಳವಾಡುವ ಸ್ವಭಾವವಿದ್ದರೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇರಲ್ಲ. ದಾಂಪತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಹನೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವ ಬಂಧ. ಇವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ದೊಡ್ಡ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರೂಪಕ್ಕಿಂತ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಬೇಡ
ಅತಿಯಾಗಿ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕೋಪ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಯೋಚಿಸದೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಅಥವಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸ್ವಭಾವವು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಹನೆ, ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು
ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ನಿಂತಿರುವುದೇ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಗೌರವ ಕೊಡದಿರುವುದು, ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಮೋಸದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕಸ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಿರುವ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೌಲ್ಯ ಬೇಕು
ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಹಿರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಡವಳಿಕೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಹಣ ಅಥವಾ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಲೋಚನಾ విధాన, ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೋಡುವ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಹಂಕಾರ ಬೇಡ
ವಿಪರೀತ ಅಹಂಕಾರ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ತಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಸರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು, ಇತರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲದಿರುವುದು ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಭಾವ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.