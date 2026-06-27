Double-leaf Door: ತಾತನ ಕಾಲದ ಮನೆಗಳೇಕೆ ಎರಡು ಹಲಗೆಯ ಬಾಗಿಲು ಇರುತ್ತಿದ್ದವು?
Heritage Home ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಲಗೆಯ (Double-leaf) ಮರದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದವು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಸಂಪ್ರದಾಯವಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದವು. ಅವುಗಳೇನೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಪೂರ್ವಜನರ ಮನೆ ಎರಡು ಹಲಗೆಯ ಬಾಗಿಲುಗಳು
ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಲಗೆಯ (Double-leaf) ಮರದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದವು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಸಂಪ್ರದಾಯವಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದವು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ರಚನೆಯೂ ಆಧುನಿಕವಾಗಿದೆ. ಮನೆ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದೂ ಒಂದೇ ಹಲಗೆಯ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಂತೆ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಕಿಟಕಿ, ತರಹೇವಾರಿ ಡಿಸೈನ್, ಲೋಹಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನಗರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಒಂದೇ ಬಾಗಿಲಿನ ಮನೆ, ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ರಚನೆ ಹೇಗಿದ್ದವು?
ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೀಗ ಹುಡುಕಿದರೂ ಎರಡು ಹಲಗೆ ಬಾಗಿಲು ಕಾಣಸಿಗದು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರ ಮನೆಗಳು ಅನಾಥವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳಂತೆ ನಿಂತಿವೆ ಅಂಥ ಮನೆಗಳನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ. ಆ ಮನೆಗೆ ಎರಡು ಹಲಗೆ(Double-leaf)ಯ ಬಾಗಿಲುಗಳಿದ್ದರೆ ಎಡ ಅಥವಾ ಬಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಿಟಕಿ, ಮೇಲಿನ ರೂಫ್ ಮರ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಈಗ 30-40 ಆಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಮನೆಯ ನೆನಪು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ಮನೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯರು ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಮನೆ ಹೇಗಿದ್ದವು? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಎರಡು ಹಲಗೆಯ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಇದ್ದವು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರದೇ ಇರದು!
ಎರಡು ಹಲಗೆ ಬಾಗಿಲು ಏಕೆ?
ಪೂರ್ವಜರ ಮನೆಗಳು ಯಾಕೆ ಎರಡು ಹಲಗೆಯ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಿರುತ್ತಿದ್ದರು? ಇದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಸಮೂಹ ಸನ್ನಿ ಅಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಾ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಎರಡು ಹಲಗೆ ಬಾಗಿಲು ರಚನೆಯ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿತ್ತು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಪೂರ್ವಜನರ ಮನೆಯ ಎರಡು ಹಲಗೆ ಬಾಗಿಲು ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ
ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಇಂದಿನಂತೆ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಟೊಳ್ಳಾದ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲೈವುಡ್ನಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಾಗಿಲು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತೇಗ, ರೋಸ್ವುಡ್, ಮಹುವಾ ಅಥವಾ ಬೇವಿನ ಮರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಹಳ್ಳಿಗಳಂತೂ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಮಾಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣದವರೆಗೂ ಬೇವಿನ ಮರ, ಮರದ ತೊಪ್ಪಲುಗಳನ್ನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಳೆಯ ಮನೆಗಳು ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿಗಳಿಂದ ಮರದ ಟೊಂಗೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂಥ ಮನೆಗೆ ಒಂದೇ ಹಲಗೆಯ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದರೆ ಮನೆಯ ತೂಕವೆಲ್ಲ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಬಾಗಿಲು ಬಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದೇ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಹಳೆಯ ಮನೆಗಳು ಎರಡು ಹಲಗೆಯ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಮನೆಯ ಒಟ್ಟು ಭಾರವನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಾಗಿಲು ಬಾಗುವ ಅಪಾಯ ತಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯತೆ, ಪರದಪದ್ಧತಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಎರಡು ಹಲಗೆಯ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿವೆ.
ಒಂದೇ ಬಾಗಲು ತೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಏಕೆ?
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಅಪರಿಚಿತರು ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ, ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದರೆ ಸಾಕು. ಹೊರಗಿನವರು ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಇದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮನೆಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ತೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದಂತೆಯೂ ಮುಚ್ಚದಂತೆಯೂ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಹರಡಿ ಮನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗಿನ ಒಂಟಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಒಂದೋ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆರೆದಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೇ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಅರ್ಧ ತೆರೆದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ.
ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿದ್ದ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮದುವೆಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಆಚರಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನಜಂಗುಳಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಎರಡು ಬಾಗಿಲುಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಎರಡೂ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಮನೆಗೆ ವಸ್ತುಗಳು ಸಾಗಿಸಲು, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಸಾಗಿಸಲು ಈ ಎರಡು ಹಲಗೆಯ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದವು. ದೊಡ್ಡ ಕೃಷಿ ಧಾನ್ಯದ ಚೀಲಗಳು, ಭಾರವಾದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು, ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಮದುವೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವು.
Double leaf Door: ಆಧುನಿಕ ಮನೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಮೀರಿಸಿದ್ದವು
80 ಮತ್ತು 90 ರ ದಶಕದ ಈ ಮನೆಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗೊಂಡಾಗಲೂ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎರಡು ಹಲಗೆಯ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದವು. ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಒಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಬಹುದಿತ್ತು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಪ್ರಾಚೀನ ಮನೆಗಳ ಈ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಕೇವಲ ಮರದ ರಚನೆಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಭದ್ರತೆ, ಹವಾಮಾನ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆಯ ಗೌರವದ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಅವು ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ್ದವು.
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