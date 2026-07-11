ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಇದೆ 'ಬೆಳ್ಳಿಯ ಗಣಿ'.. ಇದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ತಾತನ ಕಾಲದ ಹಳೆ ವಾಚ್ ಎಸೆಯಲ್ಲ!
Value of old watches: ಕೆಟ್ಟುಹೋದ ಹಳೆಯ ವಾಚ್ಗಳನ್ನು ಕಸಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುವ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ವಾಚ್ನ ಪುಟ್ಟ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಳಗೆ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಅಂಶವಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತೇ? ಯಾವ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಯಾವ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಇರುತ್ತದೆ?
ಯಾವ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಇರುತ್ತದೆ?
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟುಹೋದ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ವಾಚ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಸಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯವೇನು ಮತ್ತು ಯಾವ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ವಾಚ್ಗಳಲ್ಲೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ!
ಎಲ್ಲಾ ವಾಚ್ಗಳಲ್ಲೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ!
ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ವಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಸಿಲ್ವರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ (Silver Oxide) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಯಾರಾದ 'SR' ಸರಣಿಯ (SR Series) ಬಟನ್ ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳ್ಳಿ ಇರುತ್ತದೆ. SR626SW, SR920SW, SR927SW ನಂತಹ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಆಗಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ (Ag₂O) ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ 'LR' ಸರಣಿಯ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸತು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಅಂಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳಿ ಇರಬಹುದು?
ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳಿ ಇರಬಹುದು?
'ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಸೋರ್ಸಸ್' ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 0.4 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಿಲ್ವರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ Maxell SR626SW) ಸರಿಸುಮಾರು 0.12 ಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳಿ ಇರಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ನೀವು ಸುಮಾರು 10 ಅಂತಹ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, 1 ರಿಂದ 3 ಗ್ರಾಂ ವರೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಹೊರತೆಗೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ?
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಹೊರತೆಗೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ?
ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಇದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲವಾದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ವಿಷಕಾರಿ ಅನಿಲಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಅಸುರಕ್ಷಿತ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ದೊಡ್ಡ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತವೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಬೆಳ್ಳಿಯಿರುತ್ತೆ
ಇದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಬೆಳ್ಳಿಯಿರುತ್ತೆ
ಹೀಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ವಾಚ್ ಎಸೆಯುವ ಮುನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಟರಿ ಯಾವ ಸರಣಿಯದ್ದು ಎಂದು ಗಮನಿಸಿ. ಅದು SR ಸರಣಿಯದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಅಂಶವಿರುತ್ತದೆ!
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