ಡೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಸದಾ ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸೊ ಜಂಜಾಟ ಬೇಡ.. ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ಕೂದಲಿನೊಂದಿಗೆ ಕೊಳೆ ಮಾಯ!
Easy way to clean foot mats: ಡೋರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸುವ ಜಂಜಾಟ ಬೇಡ. ನೀರನ್ನು ಬಳಸದೆಯೇ ಡೋರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯನ್ನು ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸುವ 3 ಅದ್ಭುತ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಧೂಳು, ಮಣ್ಣಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಳೆಯೂ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತೆ
ಧೂಳು, ಮಣ್ಣಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಳೆಯೂ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತೆ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಡೋರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗೆ ಉಜ್ಜಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಬಾತ್ರೂಮ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಒದ್ದೆ ಚಪ್ಪಲಿಗಳ ನೀರನ್ನು ಸಹ ಡೋರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಉದುರಿದ ಕೂದಲುಗಳು ಹಾರಿ ಬಂದು ಡೋರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡೋರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಧೂಳು-ಮಣ್ಣು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೊಳೆಯೂ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲಿದೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್
ಇಲ್ಲಿದೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್
ಇಲ್ಲಿದೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೋರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಡೋರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಡೋರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗಳು ತೊಳೆದರೆ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನೀವು ನೀರನ್ನು ಬಳಸದೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಡೋರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್ (ಸರಳ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು) ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಇವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಡೋರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದರಂತೆ ಕಾಣಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಟೂತ್ಬ್ರಷ್
ಟೂತ್ಬ್ರಷ್
ಹಳೆಯ ಟೂತ್ಬ್ರಷ್ ಒಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಡೋರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಬ್ರಷ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಬ್ರಷ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡೋರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸಿದರೆ, ಕೈಯಿಂದಲೇ ನೇರವಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ.
ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್, ಬ್ಲೋ ಡ್ರೈಯರ್
ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್, ಬ್ಲೋ ಡ್ರೈಯರ್
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಇದ್ದರೆ, ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಡೋರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ನಿಂದ ಡೋರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಕೂದಲುಗಳು ಸಹ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಬ್ಲೋ ಡ್ರೈಯರ್ (Blow Dryer) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮೋಡ್ (Heat mode) ನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಡೋರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ, ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೂದಲುಗಳು ಹಾರಿ ಹೊರಬರಲಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್
ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್
ನೀವು ಬ್ರಷ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಬಳಸಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯಲು ಬಳಸುವ ಹಳೆಯ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಡೋರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮೇಲೆ ಹಗುರವಾದ ಕೈಗಳಿಂದ ಉಜ್ಜಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಡೋರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೂದಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡೋರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಡೋರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಾಡಿಸಿ (ಉದರಿಸಿ), ಇದರಿಂದ ಉಳಿದಿರುವ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯೂ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸುಲಭ ಟ್ರಿಕ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಡೋರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನೀರಿಲ್ಲದೆಯೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತದೆ.
ತೊಳೆಯುವ ವಿಧಾನ (Washing Method)
ತೊಳೆಯುವ ವಿಧಾನ (Washing Method)
ನೀವು ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆದ ನಂತರ ಡೋರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಾಬೂನು ಅಥವಾ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಹಚ್ಚಿ ಸುಮಾರು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಕೊಳೆ ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಡೋರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಡೋರ್ಮ್ಯಾಟ್ ವಾಶಬಲ್ (Washable) ಆಗಿದ್ದರೆ, ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವ ಮೃದುವಾದ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಹಗುರವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ಸಹ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.