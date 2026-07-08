ಹಳೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟೆ ಏಕಿರುತ್ತಿತ್ತು? ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸುರಕ್ಷತೆಗೂ ಬೇಕಿತ್ತು
Traditional South Indian house architecture: ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಎತ್ತರದ 'ಜಗಲಿ' ಅಥವಾ 'ಕಟ್ಟೆ'ಗಳು ಕೇವಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಗವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಅದ್ಭುತ ವಾಸ್ತು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಅಡಗಿತ್ತು.
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತೀರಿ
ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಮನೆಗಳ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಅಂದರೆ ಮುಂಭಾಗ ಎತ್ತರವಾದ ಜಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟೆಗಳು ಇರುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಎತ್ತರವಾದ ವೇದಿಕೆಯು ಹಳೆಯ ಮನೆಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ-ತಾತ ಅಥವಾ ಅವರಿಗಿಂತ ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಮನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜಗಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಮನೆಗಳಿಂದ ಈ ಜಗಲಿಗಳು ಮಾಯವಾಗಿವೆ. ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದರ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದವು, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತೀರಿ. ಹಳೆಯ ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಜಗಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯಲು(Socializing Point)
ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯಲು(Socializing Point)
ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಂತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅಂದು ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಟಿವಿಗಳೂ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರು ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಕುಶಲೋಪರಿ ವಿಚಾರಿಸಲು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಮನೆಯ ಜಗಲಿಯೇ ಜನರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕುಳಿತು ದೇಶ-ದುನಿಯಾದ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣವಾಗಿತ್ತು.
ಮನೆಯ ಗೌಪ್ಯತೆ (Privacy)
ಮನೆಯ ಗೌಪ್ಯತೆ (Privacy)
ಯಾರಾದರೂ ಅಪರಿಚಿತರು ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಬಂದವರು ನೇರವಾಗಿ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬರುವ ಬದಲು, ಮನೆಯ ಹೊರಗಿನ ಜಗಲಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯ ಒಳಗಿನ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನೆಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿತ್ತು. ಅಪರಿಚಿತರು ಬಂದಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಸುಕು ಹಾಕುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮುಜುಗರವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಹೊರಗಿನ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಜಗಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಜಾಗವಾಗಿತ್ತು.
ಮನೆಗೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳ
ಮನೆಗೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳ
ಜಗಲಿ ಕೇವಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಪುರುಷರಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಗ ಮಾತ್ರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಯ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಜಗಲಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೊರಗೆ ಕುಳಿತು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಕಾಯಿಸಲು ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಜೊತೆ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯಲು ಜಗಲಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ
ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ
ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಎತ್ತರದ ಜಗಲಿಯು ಮಳೆ ನೀರು ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಸರು ನೇರವಾಗಿ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಮನೆ ಸದಾ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟೆಯು ಹಾವು ಅಥವಾ ಚೇಳಿನಂತಹ ಹರಿದಾಡುವ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ ಜಗಲಿಯು ಮನೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆಗೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಜಗಲಿಯೇ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ.
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