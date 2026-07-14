ಮನೆಯ ಅಂದಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ಟ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗಿಡ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಿಸಬಲ್ಲದೇ? ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳೋದೇನು?
Vastu tips for artificial plants: ಮನೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲು ನೀವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಸುಲಭ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಈ ಕೃತಕ ಗಿಡಗಳು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಅಶುಭವೇ?
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಅಶುಭವೇ?
ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲು ಅನೇಕರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಗಿಡಗಳನ್ನು (Artificial Plants) ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ನೀರು, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇವುಗಳನ್ನು ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಸುಲಭ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಅಶುಭವೇ? ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ
ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಜವಾದ ಗಿಡಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣವಾಯುವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೃತಕ ಗಿಡಗಳು ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು (Negative Energy) ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಧೂಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ
ಧೂಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧೂಳು ಹಿಡಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಕ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬಳಸಲೇಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.
ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು?
ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು?
ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದವು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕುಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಂದಿಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬಹುದು.
ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ
ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ
ಮನೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಬೇಕೆಂದರೆ, ಕೃತಕ ಗಿಡಗಳ ಬದಲು ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ತುಳಸಿ ಅಥವಾ ಅಲೋವೆರಾದಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಇನ್ ಡೋರ್ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
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