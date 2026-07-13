ವಾಸ್ತು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಇತರರ ಈ 6 ವಸ್ತುವನ್ನ ಬಳಸ್ಬೇಡಿ
Vastu tips for positive energy: ದಿನನಿತ್ಯ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಇತರರ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆದು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು! ಇತರರ ಯಾವ 6 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮರೆತೂ ಬಳಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು?
ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ
ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು (Energy) ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಇತರರಿಂದ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೇಡಿ ಪಡೆದು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಇತರರ ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ದುರಾದೃಷ್ಟವು ನಮಗೂ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಬಹುದು.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಇತರರಿಂದ ಪಡೆದು ಬಳಸಬಾರದ ಆ 6 ವಸ್ತುಗಳು
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಇತರರಿಂದ ಪಡೆದು ಬಳಸಬಾರದ ಆ 6 ವಸ್ತುಗಳು
1. ಕೈಗಡಿಯಾರ (Watch)
ಗಡಿಯಾರವು ಕೇವಲ ಸಮಯ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಏರಿಳಿತ ಮತ್ತು 'ಸಮಯ'ದ (Fate) ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇತರರ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ ಅಥವಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
2. ಪೆನ್ನು (Pen)
2. ಪೆನ್ನು (Pen)
ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಪೆನ್ ಪಡೆದು ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ನೀಡಲು ಮರೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಇತರರ ಪೆನ್ನನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ (Career) ಅಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಯಾರಿಂದಲಾದರೂ ಪೆನ್ ಪಡೆದರೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮರಳಿ ನೀಡಿ.
3. ಆಭರಣಗಳು (Jewelry)
3. ಆಭರಣಗಳು (Jewelry)
ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ರತ್ನಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗ್ರಹಗತಿಗಳೊಂದಿಗೆ (Planetary Energy) ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇತರರ ಉಂಗುರ, ಸರ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರ ಗ್ರಹ ದೋಷಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
4. ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು (Shoes & Slippers)
4. ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು (Shoes & Slippers)
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನುಷ್ಯನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿ ದೇವನ ವಾಸವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರರ ಶೂ ಅಥವಾ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಅಥವಾ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಬಹುದು. ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
5. ಬಾಚಣಿಗೆ (Comb)
5. ಬಾಚಣಿಗೆ (Comb)
ಬಾಚಣಿಗೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ವಸ್ತುವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಲೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಇತರರ ಬಾಚಣಿಗೆ ಬಳಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ತಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು.
6. ಕರವಸ್ತ್ರ (Handkerchief)
6. ಕರವಸ್ತ್ರ (Handkerchief)
ಇತರರ ಕರವಸ್ತ್ರ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಇತರರಿಗೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದು ಅನಗತ್ಯ ಜಗಳ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾರಾಂಶ: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಶಕ್ತಿಯು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇತರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬದಲು ನಿಮ್ಮದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.