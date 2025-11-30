ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಅಡ್ಡಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕರಿತೀರಾ?, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಂದೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ
Stop Using Nicknames: ಜನರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಡ್ಡಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯುವುದರಿಂದ ಪ್ರಗತಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಬಹುದು. ಅಡ್ಡಹೆಸರುಗಳು ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರಿನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗೌರವಯುತ ಅಡ್ಡಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕರೆಯಬೇಕು.
ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು
ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರಿನ ಬದಲು ಅಡ್ಡಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿನ ಶಕ್ತಿ
ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಸರಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೂರ್ವಜರ ಹೆಸರುಗಳು, ದೇವರುಗಳು ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆದಾಗ ಹಿರಿಯರ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಗುಣಗಳು ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆಯೇ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರನ್ನು ಕರೆಯುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ನಾವು ರಾಮಕೃಷ್ಣರನ್ನು ರಾಮ ಎಂದು ಮತ್ತು ಶಿವಕುಮಾರರನ್ನು ಶಿವ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸದಿದ್ದರೆ ಹೆಸರಿನ ಉತ್ತಮ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಗತಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಗುವಿನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು
ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಗುವಿನ ಎತ್ತರ, ಬಣ್ಣ, ತೂಕ, ಮಾತು ಅಥವಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಅಡ್ಡಹೆಸರುಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಕೀಟಲೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕಿ ಮತ್ತು ಬೊಂಡಾ ಮುಂತಾದ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಹೆಸರುಗಳು ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೀಳರಿಮೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೀಟಲೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಪೋಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆ
ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಗೌರವಯುತ ಅಡ್ಡಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕರೆಯಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯುವುದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಇದು ಅವರ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
