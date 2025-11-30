ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ, ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ಹೊರಡೋ ಮುನ್ನ ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿದೆ ಎಂದರ್ಥ
Auspicious Signs: ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡುವುದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಶಬ್ದ ಆಲಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಶುಭ ಶಕುನ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದೃಷ್ಟ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದೇವಾಲಯದ ಗಂಟೆಯ ಶಬ್ದ, ಹವನ
ಶಕುನ ವಿಜ್ಞಾನ (ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರ)ದ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಗಂಟೆಯ ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಶಂಖ ಊದುವಿಕೆ ಕೇಳಿ ಎಚ್ಚರವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ದಿನ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಂಖ ಮತ್ತು ಗಂಟೆಯ ಶಬ್ದವು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವಾಗ ಹವನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಶುಭ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಅಗ್ನಿ ಮಂತ್ರಗಳ ಶಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿ, ಮಗುವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಮಹಿಳೆ
ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವಾಗ ಮಗುವನ್ನು ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರೆ ಅದನ್ನು ಶುಭ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಗೆ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಸಹ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಆಗಮನದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಸು
ಶಕುನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಹಸುವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಕಿರುಚಾಟ ಕೇಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳನ್ನು 3300 ದೇವರುಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅದೃಷ್ಟ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನವಿಲು, ಕಾಗೆ
ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಹೊರಟಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವ ನವಿಲು ಕಂಡರೆ ಅದು ಶುಭ ಶಕುನ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಬಯಸಿದಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ತುಂಡನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಗೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಗೆಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡರೆ ಅದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ, ಆಹ್ಲಾದಕರ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಇದು ಶುಭ ಶಕುನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕೆಲಸಗಾರರು
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಹೊರಡುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕೆಲಸಗಾರನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಥವಾ ಹಣದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಮಡಕೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಖಚಿತ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಾಗೆ ಆಭರಣ ಹಾಕಿ ಹೋದ್ರೆ
ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ಹೊರಟುಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಶಕುನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.