ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ. ಸೌರಭ್ ಸೇಥಿ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಸರಳ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೌಚಾಲಯದ ಭಂಗಿ, ನೀರು ಸೇವನೆ, ವ್ಯಾಯಾಮ, ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು.
ಮಲಬದ್ಧತೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಜನರು ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರೂ ಕರುಳು ತೆರವುಗೊಳ್ಳದೆ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಏಮ್ಸ್, ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ನಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ ಸೌರಭ್ ಸೇಥಿ ಅವರು ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನಾಲ್ಕು ಸರಳ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.
1. ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಭಂಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ
ಡಾ. ಸೇಥಿ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಯೆಂದರೆ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು. ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೂಲ್ ಅಥವಾ ಮಣೆ ಇರಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೊಣಕಾಲುಗಳು ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಅನೋರೆಕ್ಟಲ್ ಕೋನವು (Anorectal Angle) ನೇರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಭಂಗಿಯು ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿ, ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
2. ನೀರು ಸೇವನೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ
ಮಲಬದ್ಧತೆ ನಿವಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂಟು ಗ್ಲಾಸ್ಗಳಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಡಾ. ಸೇಥಿ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದರಿಂದ ಮಲವು ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಲವು ಕರುಳಿನ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾದುಹೋಗಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
3. ನಿಯಮಿತ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಗತ್ಯ
ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಲಘು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಮೂಲಕ ಆಹಾರದ ಚಲನೆ ಸುಗಮವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ, ಮಲಬದ್ಧತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
4. ವಿರೇಚಕಗಳನ್ನು (Laxatives) ಕೊನೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಳಸಿ
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ಕ್ರಮಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ವಿರೇಚಕಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು. ಈ ಔಷಧಿಗಳು ಕರುಳಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವಾದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಯ ಉಪಾಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು.
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ:
ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಲಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಸಾಜ್ ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಮಲವನ್ನು ಸರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಎದೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತಿ 1 ರಿಂದ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಭಂಗಿಯು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಬಿಗಿತವನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ, ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಲಬದ್ಧತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ: ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ತಿಂಡಿಗಳು, ಹುರಿದ ಆಹಾರಗಳು ಅಥವಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ನಂತಹ ಫೈಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಆಹಾರಗಳು ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಿ ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು: ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಸಹಾಯಕ.
ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದು: ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯ ಪ್ರಚೋದನೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಇರುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಜಟಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಪೂರಕಗಳು ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು; ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.