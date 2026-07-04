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- ಸಗಣಿ ಸಾರಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕಲ್ಲ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವಿದೆ.. ಅಜ್ಜಿಯರ ಈ ಪದ್ಧತಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೂ ಫಿದಾ!
ಸಗಣಿ ಸಾರಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕಲ್ಲ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವಿದೆ.. ಅಜ್ಜಿಯರ ಈ ಪದ್ಧತಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೂ ಫಿದಾ!
Traditional Indian houses science: ಹಳೆ ಕಾಲದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಗಣಿ, ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ನೆಲವನ್ನು ಸಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಹಿಂದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರಹಸ್ಯಗಳಿವೆ.
ಇಂದೂ ಇದೆ ಈ ಪದ್ಧತಿ
ಇಂದೂ ಇದೆ ಈ ಪದ್ಧತಿ
ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಪೇಂಟ್ ಮತ್ತು ನೆಲಕ್ಕೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಬಲ್ ಬಳಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು, ಸಗಣಿ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲಿನ ತುಂಡು ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಮನೆ ಸಾರಿಸುವುದು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಕೇವಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದವು. ಇಂದು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸಗಣಿಯಿಂದ ಸಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಏಕೆ?
ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸಗಣಿಯಿಂದ ಸಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಏಕೆ?
1. ಮನೆಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಡಲು
ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸಗಣಿಯ ಮಿಶ್ರಣವು ನೈಸರ್ಗಿಕ 'ಥರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್' ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನ ತೀವ್ರವಾದ ಶಾಖವನ್ನು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಮನೆಯ ಒಳಗಿನ ತಾಪಮಾನ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಇದೇ ಪದರವು ಮನೆಯ ಒಳಗಿನ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
2. ಗೋಡೆಗಳ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು
2. ಗೋಡೆಗಳ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು
ಕಚ್ಚಾ ಮನೆಗಳ ಗೋಡೆಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸಗಣಿಯಿಂದ ಆಗಾಗ ಸಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಗೋಡೆಗಳು ಸವೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3. ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕೊಳಕನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು
3. ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕೊಳಕನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು
ಮಣ್ಣಿನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಧೂಳು ಏಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಸಗಣಿಯಿಂದ ಸಾರಿಸುವುದರಿಂದ ನೆಲದ ಮೇಲ್ಮೈ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಧೂಳು ಏಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
4. ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ
4. ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ
ಮನೆ ಸಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಬಿರುಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಾಗವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಂಟಿ-ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ (ರೋಗನಿರೋಧಕ) ಗುಣಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
5. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಿಧಾನ
5. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಿಧಾನ
ಸಗಣಿ, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳು. ಇವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಈ ವಿಧಾನವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿತ್ತು.
ಜಾಗದ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಸಲಹೆ (Location Specific Tip)
ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡರ್ನ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಮನೆಯ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಣ್ಣಿನ ಅಥವಾ ಸಗಣಿಯ ಲೇಪನವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 'ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ' ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
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